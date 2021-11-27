banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da ulaşıma zam teklifi ertelendi
İstanbul'da ulaşıma zam teklifi ertelendi
Yarım simit tezgahlardaki yerini aldıı!
Yarım simit tezgahlardaki yerini aldıı!
Fatih Terim'den sürpriz karar!
Fatih Terim'den sürpriz karar!
Alkollü içeceklere zam!
Alkollü içeceklere zam!

İki büyük yangın geçirdi, 130 yılı geride bıraktı

Osmanlı döneminde İzmit mutasarrıflığına atanan Selim Sırrı Paşa tarafından yaptırılan konak, iki büyük yangın geçirmesine rağmen 130 yıldır varlığını sürdürüyor. Kalem işçiliği duvar süslemeleriyle dikkatleri üzerine toplayan Selim Sırrı Paşa Konağı, İzmit Körfezi’ni gören manzarasıyla da hayranlık uyandırıyor.

Kültür Sanat 27.11.2021, 10:21 27.11.2021, 10:30
İki büyük yangın geçirdi, 130 yılı geride bıraktı

Osmanlı döneminde İzmit mutasarrıflığına atanan Selim Sırrı Paşa tarafından yaptırılan konak, iki büyük yangın geçirmesine rağmen 130 yıldır varlığını sürdürüyor. Kalem işçiliği duvar süslemeleriyle dikkatleri üzerine toplayan Selim Sırrı Paşa Konağı, İzmit Körfezi’ni gören manzarasıyla da hayranlık uyandırıyor.

İzmit ilçesi Hacı Osman Mahallesi’nde bulunan tarihi Selim Sırrı Paşa Konağı, Osmanlı Devleti’nin ilk Genel Yol İşleri Gezici Müfettişi olan, 1888 yılında ise İzmit mutasarrıflığına (mülki amiri) atanan Selim Sırrı Paşa tarafından 1891 yılında yaptırıldı. 1924 yılında Selim Sırrı Paşa’nın vefat etmesiyle ailesi tarafından satılan konakta, zaman içerisinde 3 aile yaşadı. 2004 ve 2005 yıllarında iki büyük yangın geçiren konak, bir süre metruk durumda kaldı, 2009 yılında ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmek üzere kamulaştırıldı. 2013 yılında restorasyonu tamamlanan konak, müzeye dönüştürülerek ziyarete açıldı.

Fransa’dan özel getirilen malzemeler kullanıldı

Konakta ve konağın müştemilatında, Fransa’dan özel olarak getirilen bazı malzemeler kullanıldı. Restorasyon çalışmaları sırasında aslına uygun kalınan konak, 19. yüzyıl sivil mimarlık örneği olan, iç duvarları antik heykel ve mimari parçalarıyla süslendi. Planını bizzat Sırrı Paşa’nın çizdiği konak, Körfez’e yönelik manzarası olan iç duvarları ile de dikkatleri üzerine topluyor.

"Konağımız iki büyük yangın geçirdi"

Konağın sorumlusu Taha Bulut, tarihi yapının 130 yıldır ayakta olduğunu belirterek, "Paşamız 1924 yılında vefat edince ailesi de bu konağı satıp İstanbul’a yerleşmiş. Günümüze kadar da 2-3 aile tarafından konak kullanılmış. 2004-2005 yıllarında ise konağımız maalesef ki iki ağır yangın geçirdi. 2009 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu konağı son aileden satın alıp restore etti. 2013 yılında ise restorasyon çalışmaları tamamlandı" dedi.

Dizilere de çekildi, filmler de

Konağın en belirgin özelliğinin duvar süslemeleri olduğuna dikkat çeken Bulut, "Duvar süslemeleri tamamen kalem işçiliğidir. Tek tek aslına sadık kalınarak kalemle işlenmiştir. Konağımızda yapılan restorasyon çalışmaları, 2011 yılında Kentler Birliği tarafından ’en iyi restorasyon’ ödülünü almıştır. Konağımız 4 katlı ve 22 odalıdır. İlk giriş katı kabul katıdır, 2. katında makam odası vardır, 3. katında ise paşamızın hizmetkarları kalmıştır. 4. katında ise Cihan-ı Nüma yani dünyayı gören dediğimiz bir yer var. Bizim de dünyamız İzmit olduğu için, konağımızın 4. katında tamamen kenti gören bir yer vardır. Konağımız aynı zamanda film ve diziler de kullanılmıştır. Örneğin Filinta ve Payitaht Abdülhamid gibi diziler burada çekildi" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 14 20
11. Altay 14 17
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Gençlerbirliği 13 17
11. Samsunspor 12 16
12. Bursaspor 13 14
13. Denizlispor 12 14
14. Menemenspor 12 14
15. Manisa FK 14 14
16. Boluspor 12 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7