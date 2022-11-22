İhtişamlı duruşuyla Taş Köprü 5 asırdır ayakta

Kahramanmaraş’ta tarihi Taş Köprü diğer ismiyle Ceyhan Köprüsü, mimari yapısı ve ihtişamlı duruşuyla 5 asırdır ayakta kalmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş-Kayseri karayolu 11. kilometresinde Ceyhan Nehri üzerinde yer almasından dolayı Ceyhan Köprüsü olarak da anılan tarihi Taş Köprü, Kahramanmaraş tarihinin izlerini taşımaya ve 5 asırdır ayakta kalmayı başarıyor.

16. yüzyılda yapıldığı düşünülen ve doğu-batı doğrultuda 158 metre uzunluğundaki tarihi köprü, inşa edildiği devre göre de teknoloji harikası olarak biliniyor.

Kahramanmaraş’ın ‘yüzük taşı’ olarak da nitelendirilen tarihi köprü, görkemli haliyle de hem yerli hem de yabancı turistlerin gözlerini alamadığı bir mekan olma özelliği taşıyor.

Günümüze kadar çeşitli onarımlar gören ancak orijinal özelliğini korumayı başaran, şiddetli akıntıları önlemek için yapılan selyaranlar köprünün bir diğer en önemli ayrıcalığı olarak öne çıkıyor.

Kızılçam ormanları arasında yer alan ve özellikle yaz aylarında vatandaşların doğa yürüyüşü yapmak için tercih ettiği alanda aynı zamanda yol kenarında kurulmuş Kılavuzlu Barajı ve su sporları tesisleri, bölgenin ayrıcalıklı önemini de ortaya çıkartıyor.

Taş Köprü’nün bulunduğu alan hem doğayı hem de tarihi dokuyu aynı anda barındırdığı için Kahramanmaraş’ta ender sosyal alan olma niteliği de taşıyor.