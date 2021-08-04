İHA’ya yılın en dikkat çeken muhabir ödülü

’Yılın Starları Ödülleri 2021’ birçok ünlü isminde katıldığı törenle sahiplerini buldu. Törende İhlas Haber Ajansı (İHA) yılın en dikkat çeken muhabiri ödülüne layık görüldü.

’Yılın Starları Ödülleri 2021’ Beşiktaş Etiler’de birçok ünlü ismin de katılımıyla gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törenin sunuculuğunu Tuba Özay ve Emre Buga üstlenirken törene sanat, iş ve medya camiasından birçok isim katıldı. İhlas Haber Ajansı ise İHA muhabiri Aziz Karataş adına yılın en dikkat çeken muhabiri ödülüne layık görüldü. Törene İhlas Haber Ajansını temsilen katılan İHA muhabiri Abdullah Altunbaş, verilen ödülü teslim aldı. Tören verilen ödüllerin verilmesiyle gerçekleştirilen fotoğraf çekimi sonrası sona erdi.