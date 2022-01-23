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İclal Aydın’ın Üç Kız Kardeş kitabı dizi oldu! Peki kitabın konusu ne?

Süreç Film imzalı dizide Türkan, Dönüş ve Derya isimli üç kız kardeşin hikayesi anlatılacak. İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanarak ekranlara aktarılacak olan dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Yakında Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan film şimdiden merak konusu oldu.

Kültür Sanat 23.01.2022, 22:03 23.01.2022, 22:12
İclal Aydın’ın Üç Kız Kardeş kitabı dizi oldu! Peki kitabın konusu ne?

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları kimler?

İclal Aydın, “Üç Kız Kardeş” ‘in annesi Nesrin hanıma can verecek. İclal Aydın’ın  “Üç Kız Kardeş” kitabından esinlenerek hazırlanan dizinin başrolleri netleşiyor. İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanacağı Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları netleşmeye başladı.

Çekimleri Ayvalık'ta yapılan dizinin oyuncu kadrosunda Reha Özcan, Veda Yurtsever, İclal Aydın yer alacak. Reha Özcan’ın Sadı rolüne hayat vereceği dizide Rüçhan karakterini canlandıracak olan Veda Yurtsever; hazırlıklar ile ilgili yaptığı paylaşımda "Ayvalık'ta evler hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu aşağı yukarı tamam. Teknik ekip kurulmuş. Offf ne heyecan" dedi.

Üç Kız Kardeş dizisinin konusu ne?

Kanal D’ de ekranlara gelecek olan “Üç Kız Kardeş” dizisi, Ayvalık’ı mekan tutmuş samimi, sıcak ve büyük bir aile hikayesini konu alırken, isimleri Dönüş, Derya ve Türken olan kızların başından geçenleri ele alacak. “Üç Kız Kardeş” dizsinin senaryosunu da Ayşe Işıkmen’in yazdığı söylendi. Kanal D’ de izleyici ile buluşacak olan dizinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Kitapla ilgili yorum yapan bir okuyucu şunları söylüyor:

Konusundan bahsedecek olursak kitapta; Türkan,Derya ve Dönüş adlı üç kız kardeşin hikayesini okuyoruz. Ayvalık’ta geçen çocukluklarından başlayarak ; gençliklerini , maceralarını, hayatlarının dönüm noktalarını okuyarak günümüze kadar olan süreci okuyoruz.

Kitap, ortanca kardeş Dönüş’ün günlük tutmasıyla başlayan ve en sonunda bütün anılarını derlemeye çalışması ve kız kardeşlerinin bu anılardaki kendileri hakkındaki boşlukları doldurmaya çalışmasıyla akıp gidiyor.

Genel olarak Dönüş’ün gözünden anlatılan olaylar kimi zaman yerini diğer kız kardeşlerin bakış açısına bırakıyor. Bu aslında kitabın bu kadar hızlı okunmasının nedenlerinden biri. Bu sayede Türkan,Derya ve Dönüş’ün hayatlarının aslında birbirine oldukça derinden bağlı olduğunu okuma şansını elde ediyoruz.

Kitabı okurken benim en çok hoşuma giden nokta kitaptan yayılan pozitif enerjiydi sanırım. Kitabı gerçekten de gülümseyerek okudum. Kimi zaman üzüldüğüm noktalar da oldu ama mutlu kısımlar daha baskındı.

Birçok farklı karakterin olması kitabı çok güzel bir şekilde zenginleştirmiş. Özellikle Serdar’la ilgili bölümler oldukça sevimliydi.

Reha Özcan kimdir?

Reha Özcan

Habertürk Magazin on Twitter: "Veda Yurtsever: Farkındalığı en yüksek oyuncu en iyi oyuncudur https://t.co/3xkxWb53nU https://t.co/lozuzd6P5N" / Twitter

Veda Yurtsever

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İclal Aydın

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