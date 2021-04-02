İBB'nin İngiltere'deki müzayededen aldığı el yazmalarının değeri belli oldu

Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz bugünkü yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İngiltere'deki Sotheby’s müzayede evindeki açık artırmada aldığı Kur'an-ı Kerim sayfaları ve elyazmalarının toplam değerinin 1 milyon 700 bin lira olduğunu aktardı.

Müzayede evininin sitesinde fotoğrafları paylaşılan üç parçadan ikisinin fiyatı 37 bin 800’er sterlin (430 bin lira), diğerinin ise 32 bin 760 sterlin (376 bin lira) olarak belirtilmişti.

Dolayısıyla üç parçanın minimum fiyatı 1 milyon 246 bin liraydı. Bu rakama müzayedeevi komisyonu ve olası ek ücretler dahil değildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, çok değerli bir koleksiyonu ait olduğu topraklara getirdiklerini, eserlerin önce Saraçhane Sergi Salonu’nda, sonra da yapımı devam eden Feshane Tasavvuf Müzesi’nde sergileneceğini söyledi.

Sotheby’s müzayede evinin ‘İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları’ koleksiyonundan alınan eserler şöyle:

- 1200 yıllık altın varaklı Kûfi yazı ile parşömen üzerine Kuran yazısı.

- 1100 yıllık Kûfi yazı ile parşömen üzerine Kuran yazısı.

- Memlük dönemine ait pembe kağıda, muhakkak yazı ile yazılmış Kuran yaprağı.

- 14. yüzyıl ortalarında Bağdat’ta yazılmış, döneminin en ünlü hattatlarından Argun El-Kamilî’ye atfedilmiş Kuran’ın bir yaprağı.

- Beş sure içeren çift sayfalı yaprak, ‘Abdülkayyum ibni Muhammed ibni Keremşah-i Tebrizi’ kopyası.

- Mevlana Celaleddin Rumi’nin oğlu Sultan Bahaeddin Veled tarafından yazılan Mesnevi’ye ait İbtidaname.

- Safevi Dönemi’nde dar ve uzun sayfalara yazılmış formda tezhipli dua kitabı.

- İmam Zeynelabidin’e ait duaları içeren, Safevi Dönemi’nde İran’da yazılmış 300 yıllık tezhipli yazma.

- Ebru sanatlı kağıt üzerine, içi renkli tezhip bezemeli hat ile yapılmış 19. yüzyıla tarihlenen hat ile yazılmış bir aslan kompozisyonu.

- 200 yıllık, krem, mavi ve bordo renklerde dokunmuş, nadir bulunan el dokuması Ladik seccade.

- Yaklaşık 200 yıllık, fildişi ve bordo ağırlıklı renklerle dokunmuş, el dokuması Milas halısı.