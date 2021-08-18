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Hizan’ın taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor

Bitlis’in Hizan ilçesinde tarihi dokusunu koruyan taş evler herkesi kendine hayran bırakıyor.

Kültür Sanat 18.08.2021, 12:29
Hizan’ın taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor

Bitlis’in Hizan ilçesinde tarihi dokusunu koruyan taş evler herkesi kendine hayran bırakıyor.

Taş ve tahtalardan yapılan 2 ve 3 katlı evlerin 200-300 yıllık tarihi herkesi hayran bırakıyor. Hizan’da bulunan taş evlerin adeta zamana meydan okuyarak günümüze kadar ayakta kalmış olması, kente eşsiz bir güzellik katıyor. Hizan’ın taş evleri, turistlerin yanı sıra sinemacıların, belgeselcilerin, fotoğraf severlerin ve gazetecilerin de ilgi odağı haline geldi. 200-300 yıllık taş evleri dengbejlik çalışması için görüntüleyen yönetmen Sedat Kıran, “Bölgede belgesel anlamında çalışma yapıyorum. Eski kültürlerin korunması anlamında dengbejlik anlamında belgesel filmler yapıyorum. Uzuntaş köyü soğuk iklimden dolayı farklı bir mimari oluşturmuş. 200 yıllık bir mimari taş ve tahtalardan 2-3 katlı evler birbirinin bahçesiyle birleşiyor. Görsel olarak muazzam bir özelliğe sahip ve bu yapıların korunması gerekiyor. Tabi burası fotoğrafçıların da uğrak yeri birçok anlamda da bunu görüyoruz. Bizde buraya belge filmimizi çekmeye geldik” dedi.
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