Hataylı kadınlar ipekçiliği yaşatıyor

Hatay’da, geçmişi uzun yıllara dayanan ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokumacılığı, girişimci kadınlar tarafından yaşatılıyor.

Bölgede, geçmişte yaygın olarak yetiştirilen fakat sürdürülemediği için nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Hatay Koza İpekçiliği girişimci kadınların elinde hayat buluyor.

Koza ipekçiliği usta öğretici Tülay Genç (49), koruma altına aldığı binlerce koza yumurtasını kadınlara dağıtarak, istihdam sağlamayı hedefliyor.

Defne ilçesinde, ipek böceğinin yumurtlaması ve koza yapması sürecinden başlayarak, elde edilen ipliklerin geleneksel yöntemlerle işlenmesine kadar imkan sağlayan Koza Evi, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Hatay ipek böceği olarak bilinen sarı kozayı da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Aile bireyleriyle tezgahın başına geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları sanatçısı Tülay Genç, bu sürdürülebilir ve yeni nesillere aktarmak ve mesleğin kazanılmasını sağlama hedefinde olduğunu söyledi.

Genç yaptığı açıklamada, Hatay ipeğinin çok önemli olduğunu ve bunu yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Hatay ipeğine Almanya’dan oldukça çok talep var. İnsanlar bu koza evini görmeye geliyor. Bizim de amacımız zaten Hatay kozasını yaşatmak ve onu gelecek kuşağa aktarmak" dedi.

Hatay’a ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokumacılığını yaymak istediklerini söyleyen Tülay Genç, “Koza Evi’ndeki hedefimiz, bu işi yaygınlaştırmak ve sarı kozayı çoğaltmak ve dağıtmak. Altı yıldır sarı kozamızı yapıyoruz, şu an çok fazla yumurtalarımız var. Bu mesleği yaygınlaştırarak, eğitimler vermek ve istihdam sağlamak istiyorum. Yakın zamanda elimizdeki sarı kozaları herkese dağıtmak ve Hatay’a kazandırmak istiyoruz. Zaten Hatay Sarısı diye bir ipeğimiz vardı, sarı kozamız vardı. İki koza arasındaki fark, biri beyaz diğeri doğal rengi olan sarı kozadır. Sarı kozanın önemi farklıdır, beyaz kozaya göre daha az ip vermesine rağmen, doğal rengi olması ve beyaz koza kadar yaygın olmamasından dolayı bizde sarı kozaya sahip çıkmamız gerektiği düşüncesi belirdi” dedi.

Tülay Genç, Hatay’dan 2020 yılında çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlara dut ağaçlarının dikilmesini ve yöre halkının ipek böceği yetiştiriciliğine yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.