Hatay’ın günlük yaşamını anlatan "Hatay Şehir Müzesi"

Medeniyetler beşiği Hatay’ın tarihi, kültürü ve günlük yaşamını yansıtan Hatay Şehir Müzesi, eserleriyle ilgi topluyor. Müze pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda da olsa misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Hatay’ın tarihini, ticaretini, üretimini, yemek kültürünü ve günlük yaşamını yansıtan Hatay Şehir Müzesi, pandemiye rağmen kısıtlı sayıda da olsa misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Eşsiz eserleriyle büyük beğeni gören müzenin resmi açılışının Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yapması bekleniyor.

Hatay’ın 5. müzesi olan Hatay Şehir Müzesi’nin eşsiz bir yapıya sahip olduğunu belirten AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay’ı kültür ve turizm başkenti haline getireceklerini söyledi. Hatay’ı müzeler şehri yapacaklarını ifade eden Yayman, "Türkiye’nin en güzel şehir müzelerinden bir tanesindeyiz. Bu eserin ortaya çıkmasında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ediyoruz, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Hüsnü Işıkgör’e teşekkür ediyoruz. Gerçekten burası inanılmaz bir eser. Ben dünyayı da gezdim, Türkiye’deki tüm müzeleri de Kültür ve Turizm Bakan yardımcılığı dönemimden biliyorum. İnsana yaşama sevinci veren, ferahlık duygusu veren, tarihin, kültürün, medeniyetin beşiği olan bir müze oldu. Gerçekten eşi, benzeri olmayan bir müze. Hatay’ı müzeler şehri yapacağız inşallah. Hatay’ı, Türkiye’nin kültür ve turizminin başkenti haline getireceğiz" dedi.

Hatay’ı hak ettiği yere getirmek için el birliği ile çalışacaklarına vurgu yapan Yayman, Hatay’ın açık hava müzesi şehirlerden biri olduğuna değindi.

"Söz konusu Hatay’sa gerisi teferruattır" diyen Yayman, "Hali hazırda Hatay’ımızda 5 müze var. Dünyanın en büyük mozaik müzesi Hatay’da. Türkiye’nin en güzel şehir müzesi Hatay’da. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi Hatay’da. Gastronomi Müzesi Hatay’da. Gerçekten Hatay, tarihiyle, turizmiyle, kültürüyle, bitki örtüsüyle Türkiye’nin açık hava müzesi şehirlerinden bir tanesidir. İnşallah bizde buradaki tüm milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, valilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve gazeteci arkadaşlarla, hep birlikte el birliğiyle Hatay’ı hak ettiği yerlere getirmek için daha çok çalışacağız. Çünkü bir sloganımız var, söz konusu Hatay’sa gerisi teferruattır ve Hatay inşallah önümüzdeki dönemde kültür turizminin başkenti olacak" diye konuştu.

Her insanın ömründe muhakkak bir kere de olsa Hatay’ı gezmesi gerektiğini dile getiren milletvekili Hüseyin Yayman, şehir müzesinin Kültür ve Turizm Bakanının katılımıyla resmi açılışının da yapılacağını söyledi. Vekil Yayman, "Bu müze 1939 yılında kurulmuş olan bir müze, anıtsal niteliği olan bir müzedir. Daha önce burası mozaik müzesiydi, o eserler taşındı, orası Hatay Arkeoloji Müzesi oldu. Bizde burada Hatay’ın günlük yaşamını, günlük işleyişi, künefe yapılması, oruk yapılması gibi daha birçok eseri yaşatıyoruz. Bilindiği üzere Hatay, dünyanın sayılı gastronomi şehirlerinden bir tanesidir. Yemeklerimiz eşsiz, müzelerimiz eşsiz, bir insan ömründe muhakkak Hatay’ı görmelidir. Burası gerçekten Hatay’a yakışır bir müze oldu" şeklinde konuştu.

Uzun yıllar Antakya Arkeoloji Müzesi olarak hizmet veren tarihi bina 2014 yılında eserlerin taşınmasıyla 6 yıl boş kalmıştı. Bina yapılan restorasyonun ardından Hatay Şehir Müzesi olarak şehre yeniden kazandırılmıştı.