Hasankeyf Müzesi’nde tarihe can veren çalışma
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SARP SELÇUK TARAFINDAN HAZIRLANAN İLLÜSTRASYON ÇALIŞMALARI, İLK ÇAĞLARDAKİ ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİNDEN, ANADOLU’DA YAŞAYAN BİTKİ VE HAYVANLARA, DÖNEMSEL SAVAŞ SAHNELERİNDEN, ALET YONGALAMAYA KADAR BİRÇOK TARİHSEL KONUYU İÇERİYOR.
Batman’da, Ilısu Barajı’nın yapımıyla su altında kalan binlerce yıllık tarih, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Görevlisi ve İllüstrasyon Sanatçısı Sarp Selçuk tarafından resimlendi.
Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Görevlisi ve İllüstrasyon Sanatçısı Sarp Selçuk’un 2017 yılında başladığı ve yoğun çalışmalar sonucunda tamamladığı illüstrasyonlar, Hasankeyf Müzesi duvarlarında yerini aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan Hasankeyf Müzesi’nin iç görsel tasarımlarının önemli bir parçası olan ve Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sarp Selçuk tarafından hazırlanan illüstrasyon çalışmaları, ilk çağlardaki ölü gömme geleneklerinden, Anadolu’da yaşayan bitki ve hayvanlara, dönemsel savaş sahnelerinden, alet yongalamaya kadar birçok tarihsel konuyu içeriyor.
Onlarca kaynak inceledi
İllüstrasyonları üretim sürecinde bölgeyi yerinde incelediğini ve alanında deneyimli arkeologlardan resimlenecek döneme ait hikayeleri dinlediğini anlatan Sarp Selçuk, "73 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 4 bin metrekaresi kapalı alandan oluşan müzede, Hasankeyf’in yanı sıra; Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır’daki kurtarma kazılarında çıkarılan; Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Demir Çağı, Ortaçağ, Roma, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait bin 453 eser yer alıyor. Bilindiği kadarıyla bölge illerindeki kurtarma kazılarında çıkarılan farklı dönemlere ait eserlerin nakledilmesiyle Hasankeyf Müzesi, 4 bini aşkın eserle gelecek yıl tam kapasite ziyaret edilebilecek. Çalışmalara başlamadan önce bölgeyi yerinde inceledim ve deneyimli arkeologlardan resimlenecek döneme ait hikayeleri dinledim. Konuyla ilgili onlarca kaynak inceleyerek, onlarca eskiz çalışması sonucu denetimlerden geçerek eserlerin nihai halini oluşturdum. Çalışmalarımı geleneksel ve dijital teknikler kullanarak tamamladım. Böylesine kapsamlı ve değerli bir projeye katkıda bulunmuş olmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi.
Müzeye 32 eser kazandırıldı
Öğretim Görevlisi Sarp Selçuk’un Hasankeyf Müzesi için yaptığı illüstrasyon çalışmaları şöyle:
Paleolitik çağ alet yongalama (6 adet), Neolitik çağ konut yapımı (6 adet), Neolitik çağ ölü gömme gelenekleri (5 adet), Anadolu’da yaşamış ve yaşayan bitkiler (5 adet), Anadolu’da yaşamış ve yaşayan hayvanlar (8 adet), Tunç Çağı ölü gömme gelenekleri (1 adet 230cm-160cm akrilik tablo), Onbinlerin Dönüşü (1 adet 370cm-270cm dijital tablo)
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