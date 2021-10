Güney Koreli sanatçılardan anlamlı gösteri

Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi (SERES’21) kapsamında Eskişehir’e gelen Güney Koreli Kaligrafi Ustası Shıng Jung Gyun ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kim Yong Moon, “Find life under the tree” adını verdikleri gösteriyle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan akademisyen, seramik sanatçısı, tasarımcı ve sektör temsilcilerini bir araya getiren Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi’ne bu yıl Eskişehir ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda, Tepebaşı Belediyesi iş birliğiyle Attila Özer Karikatür Evi’nde "Hibrit Seramik ve Cam" adlı sergi açıldı. Serginin açılışında Güney Koreli Kaligrafi Ustası Shıng Jung Gyun ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kim Yong Moon, “Find life under the tree” adını verdikleri gösteriyle ziyaretçilerin karşısına çıktı. Koronavirüs sürecinde yaşananlara ve çevrenin korunmasına dikkat çekmeyi amaçlayan sanatçılar, seramiklerin üzerine yazılan Korece yazıları, canlanmayı temsil eden ağaç ile yorumladı. Boya ve fırça kullanılarak hazırlan çalışma, sergi açılışına katılan ziyaretçilerden tam not aldı.

“Pandemi nedeniyle ‘İnsan Duraklaması’ adlı bir sergi yaptık”

Düzenlenen sergi hakkında konuşan Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Başkanı Mutlu Başkaya, “Bir pandemi süreci yaşıyoruz. Pandemi nedeniyle ‘İnsan Duraklaması’ adlı bir sergi yaptık. Şu anda bir canlanma süreci yaşıyoruz. Bu canlanmaya atıfta bulunmak için de bu sergiyi gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanından sanatçılar davet ederek hibrit bir sergi düzenledik. Çok sayıda yerli ve uluslararası seramik sanatçısı var burada. Ayrıca Güney Koreli, kaligrafi ustası ve Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi profesörümüz var. Bir performans düzenleyerek ‘canlanma’ konusunu kendi kültürlerini katarak yorumladılar. Koronavirüs sürecinde yaşananları bir kelimeyle kaligrafi ustası Korece yazdı. Daha sonra da Prof. Kim Yong Moon, canlanmayı temsil eden bir ağaçla bu çalışmayı yorumladı” dedi.

“Toplum canlanırken en büyük etkilerden birini de sanat yapıyor.”

Serginin teması hakkında bilgiler veren Seramik Sanatçısı Fatma Batukan Belge, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Sergimiz SERES Kongresi kapsamında gerçekleştirildi. Ayrıca değerlendirildiğinde ‘revive’ yani canlanma kavramı üzerine eğiliyor. 2 yıla yakın bir süre Covid-19 ile mücadele ettik. Hâlâ da tamamen kurtulmuş değiliz. Ayrıca orman yangınları, sel gibi doğal felaketler de yaşadık. Bunların sonrasında toplumsal bir canlanma yaşıyoruz ve bir yandan da felaketlerden sonra doğa yeniden canlanıyor. Toplum canlanırken en büyük etkilerden birini de sanat yapıyor. Biz de bunu düşünerek bu sergi konseptini oluşturduk.”

“Seramik sanatçıları bu çalışmayı çok beğendiler”

Çevreyi korumanın önemine dikkat çekmek için böyle bir çalışma yapmak istediklerini ifade eden Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kim Yong Moon, “Çalışmanın anlamı ağacı yani doğayı, suyu, toprağı ve kısacası çevreyi korumamız gerektiği. Burada çok fazla seramik sanatçısı var. Onlar da çalışmayı çok beğendiler” şeklinde konuştu.