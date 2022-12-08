Gülse Birsel imzalı Yılbaşı Gecesi filminden ilk fragman yayınlandı

Gülse Birsel'in kaleme aldığı Yılbaşı Gecesi'nden ilk fragman yayınlandı. Günlerdir sevdikleriyle birlikte yılbaşı gecesini kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile planları alt üst olan Ozan ve Didem çözümü site komşularını bir araya getirmekte bulurlar. Bir gecenin macerasını anlatan filmde birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor.

Box Office Türkiye'nin haberine göre Ozan Açıktan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Yılbaşı Gecesi filminde Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu gibi isimler yer alıyor.