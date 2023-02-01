Gönül Coğrafyası 7.Tematik Kış Kampı’nın üçüncü günü tamamlandı. Prof. Dr. Yasin Aktay, öğrencilere ‘Türkiye’nin İnsani Yardım Merkezli Dış Politikası’ konulu konferans verdi. Günün sonunda ise öğrenciler bowling oynayarak moral depoladı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı İl Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürlüğü’nün organize ettiği ‘Gönül Coğrafyası 7.Tematik Kış Kampı’ birçok etkinlikle devam ediyor. Kampta Türkiye’de eğitim gören 36 farklı ülke gelen öğrenciler düzenlenen faaliyetler ile hem Samsun’u tanıyor hem de Türkiye hakkında bilgiler ediniyor.

Kampın üçüncü gününde öğrenciler ile Prof. Dr. Yasin Aktay, Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu’nun konferans salonunda düzenlenen programda bir araya geldi. Prof. Dr. Yasin Aktay, öğrencilere ‘Türkiye’nin İnsani Yardım Merkezli Dış Politikası’ konulu konferansı gerçekleştirerek bilgiler verdi. Ayrıca öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları cevapladı.

Konferansın ardından etkinlik Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın ise üçüncü büyüğü olan İlkadım Bowling Salonu’nda devam etti. Öğrenciler, bowling oynayarak moral depolarken Samsun’daki yatırım ve tesisleri de görme fırsatını buldu. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, kampın çok verimli geçtiğini söyledi.