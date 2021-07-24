Gerze’nin rengarenk sokağı turistlerin özçekim mekanı

Sinop’un Gerze ilçesinde yaz sezonunun gelmesiyle asılan yüzlerce şemsiyeyle rengarenk bir görüntüye bürünen sokak güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Gerze ilçesi Adnan Menderes Sanat Sokağı rengarenk şemsiyelerle estetik görünüm kazandı. Sokak boyunca tel halatlara bağlı yaklaşık 400 şemsiye asıldı. Güneşli günler için gölge bir bölge oluşturan şemsiyeler görsellikleriyle de kazanım sağladı. Adnan Menderes Sanat Sokağı şehri görmeye gelen turistlerin fotoğraf çekilmek için uğradığı bir nokta haline geldi. Şemsiyelerle birlikte canlılık gelen sokak vatandaşların sosyal medyada paylaştığı özçekimleriyle de Gerze’nin tanıtımına katkı sağlıyor.

Vatandaşlardan Turgay Şahin, “İstanbul’dan memleketimize geldik. Memleketimiz çok güzel olduğu için kalabalıktan stresten uzak olduğu için tercih ettik. Bugünde bu sokağı geziyorduk. Gerçekten çok güzel olmuş. Rengarenk bir güzelliği var. Bizde durduk bir özçekim yaptık. Yapanların eline sağlık” dedi.