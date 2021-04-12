Gençlere özel ‘COOOL’ koleksiyon

Kendisini tarzıyla ifade etmek isteyen her yaştan genç için çıkartılan yeni koleksiyonda herkes kendi zevkine göre bir ürün bulabilecek.

Gençler kendilerini giydikleriyle ifade ediyor. Dışarı çıkarken, evde otururken, arkadaşlarıyla zaman geçirirken ruh hallerini seçtikleri kıyafetlerle dışa vuruyorlar. Hazır giyim markası DeFacto da tüm gençlerin kendilerini rahatça ifade etmelerini sağlayacak yeni bir koleksiyonla ilkbahar - yaz sezonunu açıyor.

COOOL ismi verilen koleksiyon, farklı tasarımlarıyla dikkat çekerken hem rahatlığına düşkün hem de kendi tarzını oluşturmak isteyenler için çok çeşitli parçalarla moda severlerin karşısına çıkıyor. Birçok denim ürünün yanı sıra özellikle son döneme adını veren Dijital Çağ’a yönelik tasarlanan ürünlerle trendleri yakından takip eden herkesin kendisine uygun bir moda yaklaşımı oluşturması amaçlanıyor.

Çeşitli lisanslı ürünlerden müzik türlerine, grafiti desenlerinden batik tasarımlarına kadar her zevke uygun tasarımlardan oluşan yeni koleksiyonda genç kızlar ve erkekler çok farklı stillerde kendilerini ifade edebilecekler.

COOOL koleksiyonunda yer alan tüm parçalar markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında moda severleri bekliyor.