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Gençler ‘Şehir ve Kadın’ı kısa filmle anlattı

“Şehir ve Kadın” konulu kısa film yarışmasında ödüller, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kültür Sanat 19.05.2022, 10:11
Gençler ‘Şehir ve Kadın’ı kısa filmle anlattı

“Şehir ve Kadın” konulu kısa film yarışmasında ödüller, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sabancı Kültür Sarayı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen “Şehir ve Kadın” konulu kısa film yarışması ödül törenine ev sahipliği yaptı. Kadının şehir yaşamındaki öneminin anlatıldığı ve gençlerin sinema bilgilerini pratiğe dökme imkânı yakaladığı yarışmada, şehir kadınlarının hayatı farklı bakış açışlarıyla beyaz perdeye yansıtıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın da bir konuşma yaptığı ödül törenine KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yanı sıra kent protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Çalışmaları örnek oluyor"

Ödül töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, kadınların olmadığı bir uygarlıktan söz etmenin mümkün olmadığını belirterek “Her kadın, ayrımcılığa maruz kalmadan eşit ve adil şartlarda yaşam hakkına sahiptir" dedi. Kadınların birikimlerini ve yeteneklerini daha verimli kullanabilecekleri uygun zeminler oluşturmayı hedefleyen Kadın ve Demokrasi Derneğinin çalışmalarının örnek olduğunu, kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırmasına yönelik çözümlerin üretilmesi konusunda bilimin ve sanatın insanlara yol göstermesini arzuladıklarını ifade eden Rektör Hotar, şöyle konuştu:

“Üniversite olarak kadın sorunlarını yakından takip ediyoruz. Sömürülen, şiddet gören ve sosyal hayattan uzaklaştırılan kadınları kazanmaya yönelik çalışmalar yürütüyor, kamuoyunu ve kurumları bilgilendiriyoruz. Eğitimli ve özgüveni yüksek kadınları toplum hayatına kazandırıyor, geleceğimizi akademide şekillendiriyoruz. Böylece kadın mensuplarımızla ülkemize ve bilim dünyamıza güç veriyoruz. Bunu yaparken kimi zaman kadın mimarlarımızla şehirler inşa ediyor kimi zaman kadın hekimlerimizle canlara dokunuyoruz. Milli ve manevi değerleri yüksek kadınları yetiştiriyor, yüksek insani değerleri onlara aşılıyoruz.”

“DEÜ, sorumluluklarının farkında”

Rektör Hotar, kadınların dışlandığı bir toplumun geleceğinin olmadığına inandıklarını ifade ederek, “Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirdiğimiz ‘Güçlü Kadın Güçlü Toplum’ etkinliğimizde ve Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Uluslararası Göç Konferansı’nda kadınlarımızın yaşadıkları sorunlara, insanlık dramlarına dikkat çektik. Kadın mensup sayısıyla her daim örnek olan üniversitemiz, bu konuda da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için var gücüyle çalışıyor. Genç öğrencilerimiz de yarışma kapsamında hazırladıkları kısa filmlerle kadın ve şehir kavramına dikkat çekti. Genç öğrencilerimizin yaptığı çalışmaların medeniyet çıtasının yükselmesine ve kadın sorunlarına çözüm bulunmasına katkı koyacağına inanıyoruz. Öğrencilerimizi gelecekte üniversitemizin mensubu olarak görmeyi arzuluyoruz. Hotar, derneğe ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a teşekkür etti.

“Kadının temsiliyetini güçlendiriyor”

Derneğin ‘varoluşta eşitlik sorumlulukta adalet’ ilkesiyle kadınların fırsat eşitliğine ulaşması için faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise sanat, siyaset, ekonomi, kültür, bilim, teknoloji gibi sosyal hayatın her alanında kadının temsilini güçlendirmeyi hedeflediklerini, sanat ayağının kendilerine çok güçlü bir destek sağladığını, kadını ilgilendiren konulara sanatın ufku genişleten penceresinden bakabildiklerini söyledi. Bayraktar, "Şehir ve Kadın konulu kısa film yarışması ile de kadının şehirdeki konumuna gençlerin gözünden bakmayı hedefledik” dedi.

Sinemanın çok büyük bir güç olduğunu belirten Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “Sürekli olarak maruz kaldığımız kimliğimizle örtüşmeyen unsurların toplumları azınlık psikolojisine sokmasına engel olmak zorundayız. Bu araçları özgün kimliğimizi ortaya koymak ve toplumumuzun özgüven kazanması için kullanmalıyız” açıklamasında bulundu.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, etkinliğe desteklerinden ötürü DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’a teşekkürlerini iletti. Derneğin İzmir Temsilcisi Arzu Günaydın da kadınların itibarının korunması için çalıştıklarını ve ödül törenine İzmir’de ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

“Şehir ve Kadın” konulu kısa film yarışması, Türkiye genelinde ve lise düzeyinde gerçekleştirildi. Alanında tecrübeli isimlerin jüri olarak yer aldığı kısa film yarışmasında kurmaca, deneysel ve animasyon türlerinde kısa filmler yarıştı. Şehirdeki kadının anne, eş, evlat, çalışan ve komşu olarak farklı kimlikleriyle yarışma ile sinemaya ilgi duyan genç öğrencilerin bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri sağlandı. Yarışmada birinciliği Hayatın İçinde Kadın filmiyle Nazlı Aksu, ikinciliği Şehir ve Kadın filmiyle Sinan Aydın, üçüncülüğü Melek Yüzlüm filmiyle İzem Buldan aldı. Simay Şekerci ise Kadın Dediğin filmiyle mansiyon ödülü kazandı.

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