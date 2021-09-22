Geleneksel okçuluk yaygınlaştırılacak

Geleneksel okçuluğun Edirne’de yaygınlaştırılması ve bilimsel platforma taşınması için Trakya Üniversitesi ve Okçular Vakfı arasında iş birlikleri görüşüldü.

Okçular Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Erdoğan, Muhammet Bakırcı, Yasin Kırcı ile Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz ve Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Hasan Şahintürk, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, geçmişten günümüze kadar gelen okçuluk kültürünün ve sporunun Edirne’de ve Trakya Üniversitesinde yaygınlaştırılması adına yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü ve Trakya Üniversitesinde geleneksel okçulukla ilgili bir sempozyum düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasında, “Trakya Üniversitesi olarak kültürümüzde yer etmiş geleneksel sporları çok önemsiyoruz ve sahip çıkıyoruz. Okçuluk da kültürümüzün önemli bir parçası. Gençlerimizin bu sporu daha yakından tanıması ve kültürlerini yaşatması gerektiğini düşünüyorum. Trakya Üniversitesi olarak her sene düzenlediğimiz Nevruz kutlamalarında geleneksel okçuluğa da yer vererek bu kültürün öğrenciler tarafından benimsenmesine vesile oluyoruz. Aynı zamanda çalışanlarımız arasında da geleneksel okçulukla profesyonel olarak ilgilenenler var. Birlikte bu sporun Edirne’de yaygınlaştırılması adına önemli projeler gerçekleştireceğimizi düşünüyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan, Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na içerisinde ok bulunan bir tablo hediye ederken, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise çini tabak hediye etti. Ziyaretin ardından Okçular Vakfı heyeti, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu eşliğinde Sultan II. Bayezid Külliyesi Trakya Üniversitesi Sağlık ve İmaret Müzelerini gezdi.