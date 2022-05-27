Geleneksel Kibar Holding 23 Nisan Resim Yarışması sonuçları açıklandı

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Kibar Holding’in geleneksel hale gelen 23 Nisan Resim Yarışması sonuçları açıklandı.

Kibar Holding’in 6’ncı kez gerçekleştirdiği 23 Nisan Resim yarışması Kibar Holding’in 50’nci Yıldönümü kapsamında ‘Hayal Etmek’ temasıyla yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan resim yarışması iki yılın ardından ilk kez fiziki ortamda yapıldı. Finalistlerin pediatrist ve resim öğretmenlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından belirlendiği yarışmanın ödül töreni Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı’nın katılımıyla gerçekleşti.

23 Nisan Resim Yarışması’nı gelecek kuşakların bilinçlenmesine yönelik sanatla iç içe olan bir proje olarak değerlendirdiklerini belirten Haluk Kayabaşı, “Geleceğimizin teminatının çocuklar olduğu bilinciyle onların daha iyi eğitim almalarını sağlayacak, nitelikli eğitime erişimin eşitlikçi bir zeminde gerçekleşmesine olanak tanıyacak uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bugün bizi burada bir araya getiren, yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın yaptıkları resimler. O çocuklar ki, her yıl gönderdikleri, bizlerle paylaştıkları resimlerle ne kadar doğru yolda olduklarını bizlere gösteriyor, geleceğe dair umutlarımızı artırıyorlar. Bilim ve sanatla uğraşan yeni ve çok güçlü bir nesil geliyor. Biz de onların motivasyonunu artıracak projeler ve 23 Nisan Resim Yarışmamız gibi etkinliklerimizle onları teşvik etmeyi sürdüreceğiz” dedi.