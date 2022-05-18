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Gaziantep’te gençlerin festival coşkusu

Gaziantep’te düzenlenen ’Gençlik ve Spor Festivali’nde binlerce genç büyük coşku yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan festival 4 gün sürecek.

Kültür Sanat 18.05.2022, 13:44
Gaziantep’te gençlerin festival coşkusu

Gaziantep’te düzenlenen ’Gençlik ve Spor Festivali’nde binlerce genç büyük coşku yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan festival 4 gün sürecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali’nin ilk günü, düzenlenen ödüllü sportif oyunlarla başladı. Festival, öncesinde ön elemeleri tamamlanan Sahne Senin Ses Yarışması’nın rap ve Türk halk müziği kategorilerinde finalleri ile devam etti. Gençlere hediyelerin dağıtıldığı Kadir Çöpdemir ile Tele Kutu oyunu ile süren festivalin ilk günü Cem Belevi konseri ve DJ. Ozan Doğulu performansı ile tamamlandı.

Festival Park’ta başlayan festivalin ilk gününde Gazi şehirliler şarkıcı Cem Belevi ve DJ Ozan Doğulu performansıyla coşku dolu bir akşam yaşadı.

İlk olarak sahne alan Cem Belevi, sevilen şarkıları festivale katılan gençlerle seslendirdi. Sahnede iyilik, mutluluk ve sevgi dileyen Belevi, konserde ayrıca "Antep’in Hamamları" türküsünü de söyledi.

Ozan Doğulu’ya Cem Belevi süprizi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan tarafından Cem Belevi’ye günün anısına çiçek verdi. Cihan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, “Gaziantep’in gençliği bugün burayı salladı. 4 gün boyunca sanatçılarımızla, yarışmalarımızla, spor faaliyetleriyle buradayız. Gaziantep gençliğiyle, birliğiyle, iyiliğiyle güzelliğiyle var. Gaziantep, gençlerle birlikle daha ileride olacak. Bu festivali düzenleyen, sizler gibi genç ruhlu, enerjisine yetişemediğimiz Sayın Fatma Şahin adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cem Belevi konserinin ardından sahneye çıkan ünlü DJ Ozan Doğulu, sevilen şarkıları kendine has üslubuyla yorumlayarak gençleri doyasıya eğlendirdi. Ünlü DJ, memleketi Gaziantep’te bulunmaktan dolayı mutlu olduğu belirterek “Kardeşlerimle beni bir araya getiren herkese teşekkür ederim” dedi.

Ozan Doğulu, Cem Belevi ile ortak yaptığı Elizabeth şarkısı performansında ise Belevi sürprizi ile karşılaştı. Ozan Doğulu ile birlikte şarkıyı söyleyen Belevi, organizasyonda emeği geçenlere, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ederek sahneyi Ozan Doğulu’ya bıraktı.

Eğlencenin ara vermediği 1 buçuk saatlik Ozan Doğulu konserinin sonunda ise Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, ünlü DJ’i sahneye çıkarak tebrik etti. Anı çiçeğini veren Efiloğlu, “İlk gün Cem Belevi’den sonra hemşehrimizi ağırladık. Şehre geldiği için çok teşekkür ediyoruz” diyerek diğer etkinliklere vatandaşları davet etti.

Genç sesler yarıştı

Festivalin il gününde gündüz ise daha önceden ön elemeleri tamamlanan Sahne Senin Ses Yarışması’nın rap ve Türk halk müziği kategorilerinde finalleri gerçekleştirildi. Her kategoride Türkiye’nin dört bir yanından gelen yarışmacılar arasında finale kalan 6 yarışmacı bir kez daha şarkılarını jüri ve gençler karşısında söyledi. Ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir’in sunuculuğunu üstlendiği yarışma finallerinde kazananlar belirlendi. Finallerde rap kategorisinde birinci Alperen Baytar olurken ikinci Hasan Hasöz, üçüncü ise Ali Aktaş oldu. Türk halk müziği kategorisinde ise birinci Buse Ak, ikinci Direncan Gündeş, üçüncü Cemile Elmas olarak seçildi. Kazananların ödülleri festivalin son günü düzenlenen törenle verilecek. Yarışma 18 Mayıs Çarşamba Günü arabesk ve Türk Sanat Müziği kategorilerinde sürecek.

Kadir Çöpdemir gençlere hediye dağıttı

Festivalin ilk gününde konserlerin hemen öncesinde ise usta oyuncu Kadir Çöpdemir, kendi hazırladığı "Tele Kutu" oyunuyla gençlere hediyeler dağıttı. İzleyiciler arasından belirlenen yarışmacılar sahneye gelerek numaralandırılan kutulardan birisini seçti. Yarışmacılar kutunun içindeki hediyeyi veya Çöpdemir’in teklifleri arasında tercih yaptı. Yarışmacıların heyecanlı anlar yaşadığı yarışmada izleyiciler ise usta oyuncunun esprileri ve sohbetiyle keyifli dakikalar yaşadı.

Festival 20 Mayıs’ta sona erecek

17 Mayıs Salı günü başlayan festival coşkusu, 20 Mayıs Cuma günü sona erecek. Gençlerin gönüllerince eğleneceği festival boyunca devam edecek olan sportif faaliyet ve eğlenceli etkinliklerin yanı sıra Tuğçe Kandemir, DJ Doğukan Manço, Sefo, Ali Kınık, Hakan Akkuş, Bilal Sonses, Emrah Karaduman konserleri de yer alacak.

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