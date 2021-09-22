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Frankenstein’ın ilk kopyası rekor fiyata satıldı: 10 milyon TL

İngiliz yazar Mary Shelley'in Frankenstein romanı 36 yıl sonra ilk kez açık artırmaya çıktı. Roman, 10 milyon TL'ye alıcı bularak, bir kadın sanatçının yazılı eserine ödenen en yüksek fiyata ulaştı.

Kültür Sanat 22.09.2021, 17:11
Frankenstein’ın ilk kopyası rekor fiyata satıldı: 10 milyon TL

İngiliz yazar Mary Shelley’in 1818 yılında yayımladığı Frankenstein romanı, açık artırmada yeni bir rekorun sahibi oldu.

Christie’s Müzayede Evi, 1985 yılından sonra ilk kez Shelley’nin romanını açık artırmaya çıkardı. İlk kopya olan eser o dönem yalnızca anonim olarak 500 adet basılmıştı. Müzayede evi kitap için 200-300 bin dolar bandında bir fiyata ulaşılmasını beklerken, ismi açıklanmayan bir koleksiyoner kitabı 1.17 milyon dolara (10 milyon TL) satın aldı.

18 YAŞINDA KALEME ALDI

Söz konusu satış, bir kadın sanatçının yazılı eserine ödenen en yüksek fiyat oldu. Önceki rekor, Jane Austen’in 1816’da yazdığı Emma için 2008’de ödenen 150 bin sterlinlik (1.7 milyon TL) fiyat olmuştu.

Shelley, Frankenstein romanını 1816 yılında 18 yaşındayken kaleme almıştı. İsviçre’de tatilde olan Shelley, eşi, şair Lord Byron ve Byron’ın doktoru John Polidori’yle aralarında bir yarışma düzenledi. En iyi korku hikayesini yazma yarışmasını Shelley kazandı.

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