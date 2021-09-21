Eskişehir’de Yunus Emre’yi anma etkinlikleri yapıldı

Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü münasebetiyle Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri bugün Eskişehir Valilik Meydanında gerçekleşti.

2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama kararı alındı. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılı “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edildi. Eskişehir Valiliğinin ve Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Turizm Vakfının ortaklaşa düzenlediği programda ilk olarak Eskişehir MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, “Yunus Emre’yi Anma Programı için bir araya geldik. Yunus Emre’yi sevgi şehri olan Eskişehir’imizden anlatacağım tek kelime sevgidir, Allah sevgisidir, Allah için birbirimizi sevmektir. Yunus’un bir deyimiyle sizi selamlamak istiyorum; ’Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz’, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

2021 yılının Yunus Emre Yılı olduğunu, birlik ve beraberlik içeresinde geçmesi temennisinde bulunan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız konuşmasında, “Bugün bizleri bir gönül sofrasında buluşturan başta Yunus olmak üzere, bu toprakların manevi bereketini ortaya koyan bütün değerlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Bizim Yunus ve Türkçe Yılı olarak anılacak 2021 yılının milletimizle beraber tüm insanlık için, Yaradan’dan ötürü tüm yaratılmışlar için hayırlar getirmesini diliyoruz. O’nun sesine, nefesine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Zira Yunus, kibrin ve kinin boy vermediği ve asla yeşermediği bir değerler dünyasının sesidir. O 21’inci yüzyıl insanına, çağın bunalımlarına çıkış kapısı göstermektedir. 2021 yılı münasebetiyle bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle yâd ettiğimiz Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran şahsında, bu toprakların vatan kılınmasında önce gönüllerin fethedildiği kurucu değerlerimize dair milli hafızamızı tazelemeyi bu anlamda bir fırsat bilmeliyiz. Eskişehir kuruluşun değerlerini bağrına basmış bir şehirdir. Eskişehir’e hizmet etmeyi mukaddes bir yük ve ibadet kabul ediyoruz. ‘Bizim Yunus ve Dünya Dili Türkçe’ etkinliklerini himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı arz ediyoruz. Yunus’un sesinin gür bir şekilde duyulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere yüreğini ortaya koyan yerel, ulusal ve uluslararası tüm kuruluşlara teşekkürü borç biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yunus Emre Yılı’nın tüm dünyaya verdiği mesaja değinen AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da, “2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan edilmesi çok anlamlı bir sentez oluşturuyor. Dolayısıyla hem dünyaya hem kendimize bu sentezin verdiği bir mesaj var. O mesajı Yunus Emre’nin diliyle özetlemek istiyorum. ‘Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı, Söz ola ağulu aşı, Bal ile yağ ede bir söz.’ Yunus Emre Yılımız hayırlı uğurlu olsun inşallah” şeklinde konuştu.

Sonrasında Vali Ayyıldız ve beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile üniversite rektörleri ve çeşitli STK başkanları ile halk eğitim merkezleri tarafından açılan sergileri gezdi. “Yunus Emre Aşkın Sesi” sinema filmi, tiyatro, kum sanatı gösterisi yapıldı. Eskişehir Güzel Sanatlar Lisesi Çoklu Sesler Korosu tarafından ilahi konseri seslendirildi, gençlik merkezleri gençleri ve öğrencileri şiirlerini okudu, ilçe halk eğitim merkezleri ile lületaşı, cam, kağıt, hat, naht, ebru, minyatür, tezhip ve rölyef stantları yer aldı.