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’Eskinin anormallikleri, şimdinin normalleri’ bu sergide

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Güney’in tarafından yapılan, ’eskinin anormallikleri, şimdinin normalleri’ni anlatan 55 resim görücüye çıktı. Açılış programında konuşan Güney, "Eskinin anormallikleri, şimdinin normalleri olmuştur. Sanatsal çalışmalarım derinden hissettiğim, rahatsız olduğum bu durumların tetiklediği yorumlarla biçimlenmiştir” dedi.

Kültür Sanat 27.11.2021, 16:21 27.11.2021, 16:39
’Eskinin anormallikleri, şimdinin normalleri’ bu sergide

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Güney’in tarafından yapılan, ’eskinin anormallikleri, şimdinin normalleri’ni anlatan 55 resim görücüye çıktı. Açılış programında konuşan Güney, "Eskinin anormallikleri, şimdinin normalleri olmuştur. Sanatsal çalışmalarım derinden hissettiğim, rahatsız olduğum bu durumların tetiklediği yorumlarla biçimlenmiştir” dedi.

OMÜ Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Güney’in düzenlediği "Norm” isimli 7. kişisel resim sergisi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde açıldı. Sergiden elde edilen sergi gelir, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlar için kullanılacak.

Sergi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Engin Güney, "Yeni teknolojilerin faydaları yadsınmamakla birlikte, yanlış ve uzun süreli kullanıldığında özgür olduğumuzu, sosyalleştiğimizi düşünürken hapsolduğumuzu yalnızlaştığımızı göremediğimiz, birçok paradoksu içinde barındırdığı söylenebilir. Dijital teknolojilere duyulan anormal güven ve bağımlılığımız post dijital çağda normalleştirilmiş bir seyirdir. ’Norm’ hailini alan tavır-davranış-algı birlikteliği beni rahatsız etmektedir. Günümüzde ’emanete riayet etme, güvenme, güveni suistimal etmeme, hilm sahibi olma, sözünde durma, şükretme, çıkar gözetmeme, ahde vefa, şefkatli olma, adaletli davranma, vicdanlı olma, paylaşma’ gibi toplum içinde yaşanabilir bir hayatın temelini teşkil eden ve insanı insan yapan değerlerin geçmişe kıyasla giderek azaldığı/yok olduğu/anlam değiştirdiği söylenebilir" diye konuştu.

Eski ile yeniyi kıyaslayan Güney, "Mesela eskiden mahallelerde insanlar birbirleri ile sohbet eder, yardımlaşır, paylaşır, birlikte hareket ederdi, diğergamlığı önemseyen esnaf siftah ettiyse müşteriyi yan komşusuna yönlendirirdi, şükrederdi. Günümüz kentlerinde insanlar mobil teknolojiler sayesinde dünya genelinde her şeyden haberdar olurken, yediğini, içtiğini, giydiğini, mutluluğunu, aşkını, ’layk’lanma uğruna bürünülen tuhaf pozlarını, mahremine varana kadar paylaşarak milyonlara anında ulaştırıp sosyalleşirken yan komşusunu tanımamakta, para kazanma uğruna sosyal platformlarda başkalaşmaktadır. Eskinin samimi sohbetinin, ihtiyacı gideren/dostluğu artıran paylaşımının yerini günümüzde ’nbr’, ’sim’, ’kib’ gibi kısaltma ve emojilerle gerçekleşen sohbet ve paylaşımlar almıştır. ’Y’ kuşağı kalenderlerinden sıkça duyulan ’nerde o eski günler’ söylemi de bu gidişattan hoşnutsuzluğa işarettir ki yakın gelecekte bu söylemden de eser kalmayacaktır. Sanatsal çalışmalarım derinden hissettiğim, rahatsız olduğum bu durumların tetiklediği yorumlarla biçimlenmiştir” şeklinde konuştu.

58 tane çalışmanın yer aldığı serginin açılışına Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve katıldı.

Sergi, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi’nde 5 Aralık’a kadar gezilebilecek.

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