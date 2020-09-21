Ertem Eğilmez: Yeşilçam’ın unutulmaz yönetmeni...

'Tarkan', 'Canım Kardeşim', 'Yalancı Yarim', 'Salak Milyoner', 'Köyden İndim Şehire', 'Mavi Boncuk', 'Hababam Sınıfı', 'Aile Şerefi', 'Gülen Gözler', 'Süt Kardeşler', 'Şabanoğlu Şaban', 'Namuslu' ve 'Arabesk' gibi her dönem ilgiyle izlenen filmlere imza atan Ertem Eğilmez, vefatının 31'inci yılında anılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayımladığı mesajda, Ertem Eğilmez'i "Sinemamızda pek çok türde filme imza atan, özellikle 'Hababam Sınıfı' serisiyle tanınan usta yönetmen Ertem Eğilmez'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" sözleriyle andı.

BAKKALKEN SİNEMAYA ATILDI

Ertem Eğilmez, önce bir bakkaldı. Ardından yaptığı 18 ayrı işte iflas etti. Bir gün yolda yürürken gördüğü sette şaryonun üzerinde gidip - gelen Memduh Ün'e öykünerek hiç eğitimini almadığı sinemaya geçti. Aralarında 'Hababam Sınıfı', 'Bizim Aile', 'Süt Kardeşler', 'Şabanoğlu Şaban', 'Canım Kardeşim' ve 'Arabesk'in de olduğu birçok filme imza attı. Kemal Sunal ve Yavuz Turgul'u keşfederken; Tarık Akan, Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda'nın kariyerlerinin gelişiminde önemli rol oynadı. Günümüzde birçok sinemacının öykündüğü 'Ertem Eğilmez Ekolü'nü oluşturdu. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, Ertem Eğilmez'in hayatını, kariyerini, anılarını derlerken Türk sinemasına olan etkisini analiz etti.

1964'de Arzu Film'i kurdu

1929 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Ertem Eğilmez, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bakkallık yaptı. Askerlik görevinin sonrasında, Refik Erduran ile birlikte Çağlayan Yayınevi’ni kurdu. Aynı yıl, birçok karikatüristin de yetiştiği 'Tef' adlı mizah dergisini çıkardı. Yayın dünyasında devrim yapan Ertem Eğilmez, cep kitapları işinde başarısız olunca, Türkiye’ye ilk langırt makinelerini getirterek ticarete atıldı. Hemen ardından 1964 yılında Arzu Film'i kurdu.

Birçok ödül kazandı

1961 yılında 'Yaman Gazeteci' filmiyle yapımcılığa ve 1964’te de 'Fatoş’un Fendi Tayfur’u Yendi' filmiyle yönetmenliğe adım attı ve ilk ödülünü 'Bir Millet Uyanıyor' filmi ile 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 'en iyi tarihi yapım' kategorisinde kazandı. 1960’lı yıllarda aşk, 1970’li yıllarda da sevgi, dostluk ve güncel olayları güldürü öğesiyle kaynaştırarak 'duygusal güldürü' türüne yöneldi. Filmleştirilmesi zor olan Rıfat Ilgaz’ın 'Hababam Sınıfı' romanını 1975’te beyazperdeye aktardı. 'Hababam Sınıfı’nın başarısı üzerine devam filmleri çekti. Bu seriyle hafızalara kazınan Ertem Eğilmez’in son filmi ise 'Arabesk'.

Genellikle aynı oyuncularla çalıştı

Ertem Eğilmez her türü denediyse de çoğunlukla kolay izlenen ve geniş izleyici kitlesinin ilgisini çeken güldürüler yönetti. 1960'lı yıllardaki popüler aşk filmlerinin ardından, 1970'li yıllarda sevgi, dostluk ve güncel olayları güldürü öğesiyle kaynaştırdığı duygusal güldürülere yöneldi. Genellikle aynı oyuncu kadrosunu kullandığı ve ileride "Arzu Film Güldürüleri" diye adlandırılacak bu filmlerde zaman zaman toplumsal eleştiriye de yer veriyordu. Özellikle 1973'te çektiği Canım Kardeşim, insancıl tavrı, hüzünle güldürüyü kaynaştıran havası ve yer yer ulaştığı şiirsel anlatımıyla dikkati çeker.

Karakter oyuncularına başrol veren, Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi güldürü oyuncularının sinemada başarı kazanmalarında pay sahibi oldu. 21 Eylül 1989 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybeden usta yönetmenin çektiği filmler hala daha kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam ediyor.