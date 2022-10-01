En güzel yazıları altınla süslüyor

Süleyman Demirel Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünden mezun olan Özge İnan, okulunda öğrendiği sanatını hayatında meslek olarak yapmaya başladı. Özellikle hattatların yazdığı yazıları altın tozuyla süsleyen tezhip ustası, hat yazılarını en güzel hale getiriyor. Türkiye’nin bir çok ilinden hattatlar yazdıkları yazıları süslemesi için İnan’a yönlendiriyor. Bu hat yazasını süslemek için bayan usta 2 ila 3 ay çalışma yapıyor. Aylar süren çalışmanın ardından ortaya sanat eseri gibi çalışmalar çıkıyor. Özge İnan, yaptığı çalışmalarda 22 ayar toz altın kullanıyor. Bir hat yazısını süslemek için 3 gram altın kullanıyor.

Bu işi severek yaptığını ifade eden Özge İnan, "Ben bu sanatı üniversitede öğrendim. Yazılan hat yazılarının kenarlarına süsleme yapıyorum. Bu bir süsleme sanatı. Bu işi eskiden yoktu şimdi okullarda bölümler açıldı. Artık okullarda öğretiliyor. Altınla süsleme yapıyorum. Bir çalışmada 3 gram 22 ayar toz altın kullanıyorum. Bir hat yazısını 2 ila 3 ay çalışarak bitiriyorum.Çok ince işçilik istiyor" dedi.