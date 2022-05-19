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En eskisi 65 yaşında 70 aracın yer aldığı müze ziyaretçilerine kapılarını açtı

Antalya’da eski Dokuma Fabrikası’na ait pamuk ambarı, Araç Müzesi’ne dönüştürüldü. En yenisi 25, en eskisi 65 yaşında olan 70 aracın yer aldığı müze ziyaretçilere kapılarını açarken, “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminde kullanılan “Aldırma Gönül” isimli kamyon ise hayli ilgi çekti. 70 aracın 7 yıllık çalışma sonucunda müzede toplanabildiği ifade edildi.

Kültür Sanat 19.05.2022, 13:48 19.05.2022, 14:16
En eskisi 65 yaşında 70 aracın yer aldığı müze ziyaretçilerine kapılarını açtı
En eskisi 65 yaşında 70 aracın yer aldığı müze ziyaretçilerine kapılarını açtı
En eskisi 65 yaşında 70 aracın yer aldığı müze ziyaretçilerine kapılarını açtı

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’na ait pamuk ambarı bölümüne kurduğu Araç Müzesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda ziyaretçilere kapılarını açtı. 2 bin 800 metrekare büyüklüğündeki müzede siyaset, sinema, havacılık alanında Türk tarihine izler bırakan nostaljik otomobil, motor ve uçaklar sergileniyor.

VECİHİ K-VI’nın gerçeğe en yakın tek replikası bulunuyor

Araç Müzesi’nde 20 sektörden oluşan nostaljik motorlar, otomobiller ve otobüslerin yer aldığı 70 araç ve uçaklar bulunuyor. Dokumapark’taki nostaljik araçların yer aldığı Araç Müzesi’nin ilk koleksiyonu yüzde yüz yerli üretim olan ‘Devrim’ otomobili oldu. Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan “Çiçek Abbas” filmindeki kırmızı minibüs, ilk Türk uçağı olan VECİHİ K-VI’nın gerçeğe en yakın tek replikası ve Nuri Demirdağ’ın ürettiği ilk Türk yolcu uçağı Nu.D-38 de müzede sergileniyor.

“Aldırma Gönül”e yoğun ilgi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de müzede incelemelerde bulundu. Başkan Tütüncü, otomobiller hakkında ziyaretçilere tek tek bilgi verdi. Vatandaşların başrollerinde Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın oynadığı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminde kullanılan “Aldırma Gönül” ismini taşıyan ve o dönemde Türk taşımacılığının en ünlü kamyonlarından biri olarak kabul edilen TM 140 büyük ilgi çekti. Birçok kişi kamyon önünde cep telefonları ile öz çekim gerçekleştirdi.

“Kocaman bir ekibin tam 7 yıllık bir eseri oldu”

Ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Biz her milli bayramı yeni bir eserle karşılamayı devam ettiriyoruz. Bu bizim için bir gelenek oldu. Kocaman bir ekibin tam 7 yıllık bir eseri oldu. Tabii burası Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir müzedir. Türkiye’de çok araba müzesi var. Dünyada da araba müzesi var. Araba müzeleri genel itibarıyla otomobillerin tarihlerini anlatırlar. Dolayısı ile batı eksenli müzelerdir. Ama biz otomobiller üzerinden şehrin hatıralarına uzanmak istedik. Mahalle hayatımızı sanayi tarihimizin dönemlerini ve bizi derinden etkileyen hadiseleri otomobiller üzerinden tekrar yaşayalım istedik” dedi.

En yenisi 25 yaşında, en eskisi 65 yaşında olan 70 araç var

Ziyaretçilerin otomobiller üzerinden tarih okuması yapacağını belirten Tütüncü, “Bunun yanında anılarına kanatlanabilecekleri bir nokta oldu. İnanıyorum ki çok yakında müze Antalya’ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin listelerinde üstlerde yer alacak. Hem Antalya’ya cazibe kazandırdık hem de belediyemize bir muhteşem bir değer kazandırmış olduk. Zaten Dokumapark güzel bir yerleşkedir. Müzede en yenisi 25 yaşında, en eskisi 65 yaşında olan 70 aracımız var. 4 adet Türk sanayii tarihine ışık tutacak özgün eser var. İlk Türk uçağı olan VECİHİ K-VI’nın gerçeğe en yakın tek replikası ve Nuri Demirdağ’ın ürettiği ilk Türk yolcu uçağı Nu.D-38 burada bulunuyor” diye konuştu.

#Selvi Boylum Al Yazmalım #Antalya #65 yaşında
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