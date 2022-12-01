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En Çok Tercih Edilen Türk ve Yabancı Romanlar

Kültür Sanat severler için listelenmiş 10 Türk ve 10 Yabancı romanları sizler için listeledik.

Kültür Sanat 01.12.2022, 14:07
En Çok Tercih Edilen Türk ve Yabancı Romanlar

Türk yazarlar tarafından yazılmış en sevilen 10 kitap

1. Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar

2. Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin

3. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami Safa

4. Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali

5. Mai Ve Siyah, Halid Ziya Uşaklıgil

6. Kara Kitap, Orhan Pamuk

7. Tutunamayanlar, Oğuz Atay

8. İnce Memed, Yaşar Kemal

9. Aylak Adam, Yusuf Atılgan

10. Benim Adım Kırmızı, Orhan Pamuk

Yabancı yazarlar tarafından yazılmış en sevilen 10 kitap

1. Anna Karenina, Lev Nikolayeviç Tolstoy

2. Simyacı, Paulo Coelho

3. Da Vinci Şifresi, Dan Brown

4. Yüzüklerin Efendisi, J.R.R. Tolkien

5. İki Şehrin Hikayesi, Charles Dickens

6. Hayvan Çiftliği, George Orwell

7. Yabancı, Albert Camus

8. Nietzsche Ağladığında, Irvin D. Yalom

9. Yeraltından Notlar, Fyodor Dostoyevski

10. Middle Sex, Jeffrey Eugenides

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