En az 6 kişiyle yapılıyor, yapımı saatler sürüyor

Sivas’ın yöresel lezzetlerinden olan tel helva en az 6 kişinin kol kuvveti ile şarkılar türküler söylenerek yapılıyor, yapımı saatler sürerken tadına ise doyulmuyor.

Sivas’ın yöresel lezzetlerinden olan ve bin bir zahmetle yapılan tel helva kültürü günümüzde de yaşatılmaya çalışılıyor. Şeker, su, tereyağı, un ve limon tuzu kullanılarak hazırlanan karışım en az 6 kişinin kol kuvveti ile çekilerek hazırlanıyor. Sivas tel helvası genellikle soğuk kış günlerinde köy odalarında düzenlenen köy eğlenceleri sırasında hazırlanıyor. Hazırlanışında; un pembeleşinceye kadar kavrulurken şeker kaynatılarak macun kıvamına getiriliyor. Katılaşan şeker her tarafı yağlanmış olan tepsiye dökülüyor. Ardından soğuma süreci başlıyor. Karışımın soğumasından sonra usta macunu inceltiyor ve ardından helvayı çekecek olanlar tepsinin etrafına dizilerek macunu çekmeye başlıyor. 6 kişi ile yaklaşık 1 saat süren işlemin ardından tel helva hazır hale geliyor. Yapımı saatler sürse de helvanın lezzeti damak çatlatıyor.

Bu helvanın yapılışı bir kültür

Birlik beraberlik ve türküler eşliğinde bu kültürü yaşatmaya çalışan tel helva ustası Murat Aygün, bu kültürün Sivas’ta gelenek olduğunu fakat şu anda unutulmaya yüz tuttuğunu belirterek, “Bu geleneğimiz çocukluğumuzda büyüklerimizin bize yapmış, göstermiş olduğu bir gelenektir. Birlik beraberlik içerisinde kaynaşmayı sağlayan tel helvamızdır. Uzun kış günlerinde yapılır. Sivas’ta sıra gezmeleri olur, mahalleler toplanıp ayda bir komşu ziyaret edilir. Ziyaret aşamasında da böyle bir birliktelik, böyle bir tatlı yapılır. Bu Sivas’ta geleneksel bir haldeydi ama şu anda unutulmaya yüz tutmuş bir kültürümüz oldu” dedi.

“Telefonlar çıktı artık bir araya gelemiyoruz”

Tel helva ustası Aygün, insanların televizyonlar ve telefonlar çıktıktan sonra artık bir araya gelemediklerini söyleyerek, “Biz her sene bunu yapıyorduk fakat pandemiden dolayı 2 senedir bir araya gelemiyorduk. Bu vesileyle burada bir araya gelip birliği beraberliği temsil ettik. Bu tel helvası yapımı gerçekten emek istiyor ama lezzetiyle ilgi topluyor. Tel helvamız şeker, su, limon tuzu ve undan yapılıyor. Önce şekerimizi su ile kaynatıp belli bir kıvama gelince limon tuzu atıyoruz. Bu ağda şekline geliyor bir tepsiyi yağlayıp karın üzerinde tepsiye dökerek soğutma işlemi yapıyoruz. Ondan sonra elimize alıp beyazlatma işlemi yapıyoruz. Daha sonra kavurduğumuz unu tepsimize dökerek bu tepsinin etrafında birliği beraberliği temsil eden 6-8 kişi toplanarak el birliğiyle bir yandan katlayıp bir yandan çekerek tel haline getiriyoruz. Bunun asıl amacı birlik beraberlik temsil eden kültürümüz olduğu için biz bunu unutmadık unutmayacağız da her zaman da yapacağız. Mümkün olduğu kadar hem öğretiyoruz hem de kültürümüzü yaşatıyoruz” dedi.