‘Empat Bilinç’ afiş sergisine yoğun ilgi

Samsun’da 30 eserin yer aldığı ‘Empat Bilinç’ kişisel afiş tasarımları sergisi, yoğun ilgi gördü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hülya Demir tarafından Empat Bilinç isimli afiş sergisi düzenlendi. Güzel Fakültesi Sanat Galerisi’nde sergilenen eserler, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

“Eserler yurt dışında sergilenecek”

Empat Bilinç sergisi ile empatinin önemini ve farkındalığını oluşturmak üzere bir afiş sergisi düzenlediğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hülya Demir, "Empat Bilinç sergisi toplumda çok fazla önemsemediğimiz, karşımızdaki nisanların ne yaşadıklarına değer vermeme durumuna dikkat çekmek amacıyla açılmış bir afiş tasarımı sergisidir. Bu sergide 30 adet çalışma yer almakta, çalışmaların çoğu empati üzerine olmakla birlikte, onun dışında çevre kirliliği, psikiyatrik rahatsızlıklar, kadın hakları ve madde bağımlılığı gibi birçok konuya temas eden çalışmalardan oluşmakta. Daha öncede kadın cinayetleri ile alakalı bir sergi açmıştım, bu defa kapsamı biraz daha geniş tutarak empati üzerinden bir tema belirlemek istedim. Serginin isminin ‘Empat Bilinç’ olarak tercih edilmesinin altında yatan neden aslında grafik tasarım alanında tasarımcıların yaptığı işin toplumun gözünden kaçan, fark edemediği durumları onlar yerine empati kurarak onlarda bir farkındalık oluşturmak, yaşanan problemi sanki kendileri yaşamış gibi topluma aktarmak için bir görsel dil meydana getirmek tasarımcının görevi. Benim de amacım insanlarda bir farkındalık oluşturmaktı. Aynı zamanda bu serginin yurt dışında sergilenme durumu olacak. O sebeple dili şuan İngilizce. Sergiyi gezen olan sanatseverlerimiz ’neden İngilizce’ diye merak ederlerse onu da böyle söylemiş olalım" dedi.

Sergi 19 Eylül-09 Ekim tarihleri arasında gezilebilecek.