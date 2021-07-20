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Emine Erdoğan, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmî ziyaretine eşlik etmek üzere KKTC’de bulunan Emine Erdoğan’a Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde geleneksel Kıbrıs el sanatları ve motifleri ile Kıbrıs’a özgü bitkilerin sunumu yapıldı.

Kültür Sanat 20.07.2021, 15:24
Emine Erdoğan, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmî ziyaretine eşlik etmek üzere KKTC’de bulunan Emine Erdoğan’a Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde geleneksel Kıbrıs el sanatları ve motifleri ile Kıbrıs’a özgü bitkilerin sunumu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmî ziyaretine eşlik etmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan Emine Erdoğan, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, merkezde Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ile eşi Nurten Güngördü ve merkezin sorumlusu Misli Kadıoğlu tarafından karşılandı. İlk olarak ipek koza, lapta, lefkara olarak adlandırılan el işleri eğitiminin verildiği odayı ziyaret eden Emine Erdoğan, kursiyerlerin el işi gösterisini izledi.

Ardından Kıbrıs’a özgü bitkilerin yer aldığı “Turkuaz” adlı odayı gezen Emine Erdoğan, görevlilerden buradaki endemik bitkilere ilişkin bilgi aldı. Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle kurulan dikiş, bilgisayar ve çocuk meclisi odaları ile 65 yaş üstü kadınlar için ayrılan spor odasını gezdi.

Programda Emine Erdoğan’a, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun eşi Ayşe Betül Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in eşi Zeynep Dönmez ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin eşi Esin Başçeri eşlik etti.
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