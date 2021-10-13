Emel Sayın'dan 75. yaşa 10 konser! 5 milyon liraya el sıkıştı

Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Emel Sayın, 2 yıl aradan sonra sahnelere geri dönmeye karar verdi. Pandemi nedeniyle müzik çalışmalarına ara veren ve normalleşmeyle birlikte konser vermekten kaçınan 75 yaşındaki sanatçı, milyonluk bir anlaşmaya imza attı. Hayranlarından çok fazla uzak kalmak istemeyerek sahneye çıkma kararı alan Sayın, yurtdışı ve yurtiçi olmak üzere toplam 10 konser için 5 milyon TL'ye imza attı.

Önümüzdeki günlerde sevenleriyle buluşacak olmanın heyecanını yaşayan sanatçı, öte yandan hayatını kaleme aldığı kitabının da yakın zamanda raflarda yerini alacağını söyledi. Sayın bir röportajında Tarık Akan'a dair bilinmeyenleri kitabında anlatacağını açıklamıştı.