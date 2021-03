Elizabeth Taylor: Hollywood'un ekolü

Aile dostları sayesinde...



Elizabeth Taylor 27 Şubat 1932'de Londra'da dünyaya geldi. Sinema camiasının ona ithaf ettiği ismiyle Liz Taylor'ın keşfedilip ekranlarla tanışması ise bir aile dostları sayesinde gerçekleşti. Dostlarının önerilerini ciddiye alan aile de kızlarını test için Universal Stüdyoları'na götürdü ve bu olay Lİz Taylor'ın hayatını kökünden değiştirdi çünkü Universal'le bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşmenin ardından da ilk sinema filmi 'There's One Born Every Minute' oldu. On yaşında olduğu bu filmden sonra Elizabeth Taylor'ın Universal tarafından sözleşmesi fesh edildi.

'Küçük yıldız oyuncu'



Daha sonra Metro-Goldwyn-Mayer film şirketine geçip tek bir projelik anlaşma yapsa da 'Lassie Come Home' filmi büyük bir başarı yakalayınca şirket de sözleşmeyi uzattı. Bundan sonra ise oynadığı 'National Velvet' filmiyle MGM'Nin 'küçük yıldız oyuncusu' oldu. Aslında 'Velvet Brown' rolü için ilk olarak Gene Tierney düşünülmüştü; ama projenin bir süreliğine askıya alınması, Tierney'yi Fox'la sözleşme yapmaya itmişti. Bu gelişme de Liz'in kaderini değiştiren ilginç örneklerden biriydi. Bu şekilde oyunculuk kariyeri ilerledi yaşı büyümeye başladı.Taylor'ın, bir genç kız olarak ilk romantik rolü, 1949'da Robert Taylor'la birlikte oynadığı 'Conspirator' ile geldi Kariyeri yükselirken özel hayatı da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Döneminde çok konuşulan isimlerle aşk yaşadı ve evlilikleri oldu. Özel hayatıyla ilgili de sık sık gündeme geldi.

Birçok ödülle...



Taylor'ın son sinema filmi, 1994'de çekilen The Flintstones oldu. 1997 yılının Şubat ayında, beyin tümörü teşhisiyle hastaneye kaldırılan ünlü aktris, başarılı bir ameliyat geçirerek sağlığına yeniden kavuştu. Elizabeth Taylor iki Oscar ödülü başta olmak üzere birçok ödüle, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından DBE (Kadınlara verilen bir tür şövalyelik nişanı) ödülüne, 2001'de ABD başkanı Bill Clinton'ın talebiyle Vatandaşlık Madalyası'na sahip oldu.

Kariyeri boyunca güzelliğiyle, oyunculuğuyla ve ilişkileriyle gündeme gelen, başarılarıyla adından hâlâ söz ettiren Hollywood'un 'menekşe gözlü' yıldızı ELizabeth Taylor, 79 yaşıda 23 Mart 2011'de hayata veda etti. (milliyet.com)