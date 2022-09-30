Elazığ’ı dünyaya tanıtan Salçalı Köfte Festivali’nin 4’üncüsü başladı

Elazığ’ın tanıtımına önemli katkıda bulunan ve bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali başladı. Alanı ziyaret eden vatandaşlar bir yandan kendilerine ikram edilen salçalı köftelerini yerken, diğer yandan düzenlenecek konserlerle unutulmaz anlar yaşayacak.

Elazığ’ın önemli lezzetlerinden biri olan salçalı köfteyi tüm dünyaya duyurmak adına Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası koordinasyonunda Elazığ Belediyesinin de destekleriyle bu sene 4’üncüsü düzenlenen Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali başladı. Valilik Meydanı’nda özel olarak kurulan stantlarda ustalar salçalı köfte yaparak marifetlerini gösterdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve renkli görüntülere sahne olan festivalde katılanlara ücretsiz salçalı köfte ikram edildi. 3 gün boyunca devam edecek festivalde ulusal ve mahalli sanatçılar da konser verecek.

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Oda Başkanı Zülfü Tarhan, “Bizler Elazığ’ımızı ve mutfağımızı dışarıya tanıtmak, dışarıdan insanların ilgisini tüm Türkiye’ye duyurmak adına bu festivali düzenliyoruz. Amaç, ilimiz gastronomisini dışarıya tanıtmak ve özellikle seyahat turizmine katkıda bulunmak. Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Görüldüğü gibi dolu dolu geçiriyor. Elazığ kültürü adına yöresel anlamda yöresel ve ürünler bu alanda tanıtıyoruz” dedi.

Programa Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu, Lokantacılar ve Tatlıcılar Oda Başkanı Zülfü Tarhan, STK ve vatandaşlar katıldı.

Festival ünlü sanatçı Rafet El Roman konseri ile devam etti.