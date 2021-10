Elazığ’da 3 asırlık Faik Bey Konağı restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor

Elazığ’ın tarihi Hüseynik Mahallesi’nde bulunan 300 yılık tarihi Faik Bey Konağı aradan geçen yüzlerce yıla rağmen ayakta kalmayı başardı. Mahalle sakinleri tarihi konağın restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.

Elazığ’ın tarihi Hüseynik Mahallesi’nde bulunan 300 yıllık Faik Bey Konağı, aradan geçen yıllara rağmen ayakta kalmayı başardı. Vatandaşlar, bakımsızlıktan çürümeye başlayan, çatısı eskiyen, pencereleri, kapıları ve camları kırılan bazı tahtaları ise bilinçsiz vatandaşlar tarafından sökülen tarihi konağın bir an önce restoresinin yapılıp yeniden turizme kazandırılmasını istiyor. Mahalle sakinleri, daha önceden mahallede bulunan bir konağın yıkıldığını Faik Bey Konağının kaderinin ise yıkılan konağa benzememesini istedi.

"Konak 40 yıldır harabe durumda"

Faik Bey Konağının yaklaşık 300 yıllık olduğunu aktaran mahalle esnaflarından Kenan Saray, "Bu konak daha önce 3 katlıymış, çıkan bir yangından dolayı yanmış, ondan dolayı sahipleri tadilat yapıp 2 katlıya çevirmişler. Bu konak 12-13 odalı bir konaktır. Çok güzel ve nadir olan konaklardandır. Haremlik ve selamlık, Türk hamamı dahil her şey mevcuttur bu konakta. Büyüklerimizden rica ediyoruz buraya sahip çıkalım. 35-40 yıldır harabe durumda, bir an önce buranın yapılıp turizm alanına kavuşturulması lazım, çünkü burada çok tarihi hamamlarımız, kiliselerimiz ve tarihi konaklarımız var. Hatta bir konağımız da yıkıldı. Buranın bir an önce yapılıp faaliyete geçirilmesini rica ediyoruz. Buranın yapılıp turizme kazandırılmasını istiyoruz. Ulukent Mahallesi’nde çok tarihi yerler var. Tarih burada Harput mezarlık yerine döndü burası lütfen dönmesin" dedi.

Tarihi Konak Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alınmıştı.