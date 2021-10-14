Elazığ’da 15. Bağ Bozumu ve Orcik Festivali başladı

Elazığ’ın merkeze bağlı Sün köyünde 15. Bağ Bozumu ve Orcik Festivali düzenlendi. Festivalde ‘En Güzel Üzüm’ yarışması da düzenlendi.

Elazığ Valiliği himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15. Orcik Festivali ve Bağ Bozumu Şenliği, merkeze bağlı Sün köyünde gerçekleştirildi. Mehter takımı ve Elazığ folklor ekibinin oyunlarıyla başlayan festivalde Bakan Yardımcısı Tunç, üzümden yapılan ürünleri inceleyip, bağ bozumuna katıldı. Festivalde üzüm yetiştiricileri tarafından toplanan üzümler sepetler halinde alana getirilirken, katılımcılar tarafından ‘En Güzel Üzüm’ yarışması yapıldı. Yarışmada birinci olan vatandaşlara çapa makinesi verilirken, diğer katılımcılara ise il protokolü tarafından çeşitli hediyeler taktim edildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve Vali Dr. Ömer Toraman’ın eşliğinde il protokolü beyaz önlüklerini giyerek ipe dizilmiş cevizleri bulamaca batırarak kentin tescilli ürünü orcik yaptı.

“Ülkemiz yaklaşık 470 bin hektar alanda gerçekleştirdiği 4 milyon 300 bin ton üzüm ile dünyada 5’inci sırada yer alıyor”

Burada çok kıymetli bir ürünün bugün tanıtımını ve bağ bozumu şenliğinde bulunduklarını aktaran Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, “Üzüm Elazığ için çok değerli bir tarımsal üründür. Elazığ için hem kültürel, hem de iktisadi anlamda oldukça değeri olan bir ürünümüzdür. Bu tarımsal ürünümüzün gelişmesi ve hak ettiği yeri bulmasıyla alakalı Bakanlığımızın araştırma enstitüleri, sürekli bir çalışma halindeler. Bağcıkla alakalı da özellikle Elazığ bağcılığının geliştirilmesi ile alakalı araştırma enstitülerimiz bu konu üzerinde çalışıyorlar. Hem üzümün kalitesinin arttırılması hem de üzümün zararlara karşı korunması, iktisadi olarak da üzümün değerini bulması ve üreticilere ve yetiştiricilere para kazandırmasını sağlamaktır. Üzümün İklim ve toprak istekleri yönünden çok seçici olmaması, kolay olması ve farklı şekillerde değerlendirilmesi gibi sebeplerden dolayı dünyada ki en yaygın kültür bitkilerinden biridir. FAO verilerine göre, 2019 yılı itibariyle dünyada 7.7 milyon hektar alanda üzüm üretimi yapılmakta olup bu üzüm alanlarının 22.7’si İspanya’da İspanya’yı Fransa, İtalya, Çin ve Türkiye takip ediyor. Ülkemiz yaklaşık 470 bin hektar alanda gerçekleştirdiği 4 milyon 300 bin ton üzüm ile dünyada 5’inci sırada yer alarak dünya üzüm üretim miktarının önemli bir kısmını gerçekleştiriyor. Üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Manisa 1 buçuk milyon ton üretim ile Türkiye üretiminin yüzde 35, 6’sını Mersin 383 bin tonluk üretimle 2’nci sırada Denizli de 3’ncü sırada yer alıyor. Elazığ ilimiz ise 110 bin dekar alanda 90 bin ton üzüm üretimi ile Türkiye sıralamasında 10’ncu sırada yer almaktadır. İlimiz şıralık üzüm üretiminde Türkiye üretiminin yüzde 11’ni sofralık üzüm üretiminde ise yüzde 2 buçuğunu karşılıyor. Üzüm yaş meyve olarak pazara indiği gibi aynı zamanda işleme sanayisine de hitap eden sanayisi olan bir üründür. İşleme sanayisinin sağladığı ham madde girdiği yüksek, kaliteli ve katma değer üretecek potansiyeldedir. Bu katma değerin ortaya çıkarılması Elazığ ve ülke ekonomisi açısından hayati öneme sahiptir” dedi.

Festivalde konuşan Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ise, “Burada toplanan bir mahsulle karşı karşıyayız. Bu çok kıymetli bir tablo çok meşakkat içeren, emek içeren vatandaşımızın ve üreticimizin alın terini görüyoruz aslında ben sağ tarafta ki ürünleri görünce o üreticilerin yüzündeki mutluluğu da hissedebiliyorum. Bütün üreticilerimizi tebrik ediyorum. Emeklerinin karşılığını gururla sergiliyorlar. Bütün katılımcıları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Festivali Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’un yanı sıra Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, STK temsilcileri ve üzüm yetiştiricileri katıldı.