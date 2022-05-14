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Elazığ, kadın eliyle güzelleşiyor

Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadın ekipleri tarafından kaldırım, sokak ve refüjlerine çiçek dikimi gerçekleştiriliyor. Kadın eliyle güzelleşen kent, baharla birlikte rengarenk bir görünümü kavuşuyor.

Kültür Sanat 14.05.2022, 11:38
Elazığ, kadın eliyle güzelleşiyor

Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadın ekipleri tarafından kaldırım, sokak ve refüjlerine çiçek dikimi gerçekleştiriliyor. Kadın eliyle güzelleşen kent, baharla birlikte rengarenk bir görünümü kavuşuyor.

Havaların ısınmasıyla birlikle Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kent genelinde çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede oluşturulan kadın ekipleri, merkezde bulunan refüj, kavşak ve bulvarlara mevsim şartlarına uygun begonya çiçeği dikimi gerçekleştiriyor. Sabahın erken saatlerinde işe başlayan kadınlar, daha güzel bir Elazığ için büyük emek sarfediyor. Kadın eliyle güzelleşen kent, baharla birlikte farklı bir görünümü kavuşuyor.

“Kadın elinin değdiği her yer cennet olur”

Çiçek diktiklerini belirten Nurcan Hulagü, “Etraf güzel ve temiz olsun diye uğraşıyoruz. Sabah saat 07.00 de başlayıp akşam saat 17.00’a kadar çalışıyoruz. Kadın elinin değdiği her yer cennet olur. Gülleri kazıyoruz, çiçek ekiyoruz ve çocuklarımızı okutmak için eşlerimize yardımcı oluyoruz. 4-5 yıldır böyle çalışıyorum. Baharın gelmesiyle Elazığ’da bulunan yeşil alanlar güzel olsun diye katkıda bulunuyoruz” dedi.

"Yurdumuz güzel ve neşeli olsun diye çalışıyoruz"

Çocuklarına yardımcı olmak için çalıştığını aktaran Gülay Ağırtaş, “Çiçek ekiyoruz, çalışıyoruz. Sabah saat 07.00 de başlayıp akşam saat 17.00’a kadar çalışıyoruz. Elazığ yeşillik olsun diye etraf güzel görünsün diye çalışıyoruz. Kadın elinin değdiği her şey güzelleşiyor. Bizde bunun için çabalıyoruz. Yurdumuz güzel ve neşeli olsun diye çalışıyoruz. 9 tane çocuğum var. Onlara yardım olsun diye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Hayriye Çevik ise "Çevrenin güzel olması için çiçek dikiyoruz. Güzel ve daha düzenli bir şehir olması için uğraşıyoruz. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Sabah saat 07.00 de başlayıp akşam saat 17.00’a kadar çalışıyoruz. Ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

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8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
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