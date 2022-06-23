Edremit’te ’Kadın El Emeği ve Sanat Festivali’ başladı

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından yaşam merkezlerinde kurs alan kadınların ‘el emeği göz nuru’ çalışmalarının sergilendiği “Kadın El Emeği ve Sanat Festivali” başladı.

Edremit Kent Meydanında düzenlenen festivalde, Edremit Yaşam Merkezlerinde 16 farklı meslek edindirme ve kültür sanat kurslarında eğitim alan kadınların çalışmaları sergilendi. Festivalde; el sanatları, dikiş, ahşap boyama ve resim gibi çalışmalar ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Festivalin açılışı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Bakan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından gerçekleştirildi.

Festivalin açılışında konuşan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Bakan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ‘Kadın El Emeği ve Sanat Festivali’nin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Sosyal belediyecilik anlamında yapılan çalışmaları anlamlı bulduğunu ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, “Bu güzel tabloları müşahede etmek, emeği öncelemek ve bu emeğe ilişkin de belediyenin ortaya koyduğu organizasyon bizleri de keyiflendirdi. Belediye başkanımızın çok özel ve güzel icraatları var. Çok güzel olan Edremit daha da güzelleşsin. Keyifle yaşayalım, mutlu ve huzurlu bir hayatımızın olmasını temenni ediyorum” dedi.

Edremit Halk Eğitim Merkezi’nin desteğiyle yaşam merkezi kurslarının son günü olduğunu dile getiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise “Yaklaşık 16 kurs açmış olduk. Kadın ve çocuklara yönelik sosyal belediyecilik projesini bu yıl gerçekleştirmiş olduk. Aile Toplum Merkezimizden eğitim alan çocuklarımızın ve kadınlarımızın bugün ürettikleri ürünleri de bugün sergilemiş olacaklar. Cumartesi gününe kadar Vanlı hemşehrilerimizi sergimize bekliyoruz” diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından sergi alanın gezildiği festivalde, halk oyunları gösterisi ve geri döşümün malzemesinden elde edilen kıyafetlerle hazırlanan çocuk defilesi renkli görüntülere sahne oldu. Festival, engelli bireylerin ‘Engelsiz Müzik Grubu’ dinletisiyle devam etti. Öte yandan, festivale katılanlara Van’ın yöresel yemeği ayran aşı ve çeşitli ikramlarda bulundu.