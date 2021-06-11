Edirne’de binalar tarihi dokuya uygun hale getiriliyor

Edirne Valiliği tarafından “Tarihe Dokunuş” sloganı ile başlatılan ve şehrin tarihi dokusunun yeniden ihyasının amaçlandığı “Sokak Sağlıklaştırma” projesini başlatıldı.

Edirne’de Hükümet Caddesi üzerinde bulunan tescilli bir binanın valilik tarafından alınarak aslına uygun olarak restorasyonu yapıldıktan sonra Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak hizmet vermeye başladı. Birlik binasının yanında bulunan binalarla birlikte üç caddede uygulanacak proje kapsamında 3’ü koruma altındaki tescilli bina olmak üzere 23 bina tarihi dokuya uygun hale getirilecek.

Protokol duvar boyayarak, projeyi başlattı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ve Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, duvar boyayarak projenin ilk çalışmasını başlattılar. Proje kapsamında açıklamalarda bulunan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne’nin kültür turizminde şampiyonluğa oynayan bir il olduğunu söyledi.

Edirne’nin tarihi dokusu yeniden inşa edilecek

Edirne’nin tarihi dokusunu yeniden inşa edebilmek ve tarihi dokuyu yeniden ortaya çıkartabilmek için tarihe dokunuş sloganıyla hayata geçen sokak sağlıklaştırma projesinin çalışmalarına Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği hizmet binasıyla başladıklarını ifade eden Vali Canalp, 3’ü koruma altındaki tescilli bina olmak üzere 23 binanın tarihi dokuya uygun hale getirileceğini vurguladı.

Projede cezaevlerindeki mahkumlarda çalışacak

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tarihi dokuların kente estetiklik kazandıracağının altını çizen Vali Canalp, kent merkezinde bulunan Karanfiloğlu Caddesi’nin de baştan sona restore edileceği müjdesini verdi. Vali Canalp, bu projede Edirne’de cezaevi bünyesinde kurulan restorasyon iş kolundaki mahkumların da çalışacağını ifade etti.