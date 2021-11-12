banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...

Dünyanın ilk üniversitesi Nusaybin’deki Nisibis Akademinin belgesel çekimleri başladı

Mardin’in Nusaybin ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, “Dünyanın ilk üniversitesinin bulunduğu Mor Yakup Kilisesi ve Nisibis Akademisini tüm Türkiye’ye tanıtmak için bir film atölyesi ve belgesel çalışması başlattık.” dedi.

Kültür Sanat 12.11.2021, 23:13
Dünyanın ilk üniversitesi Nusaybin’deki Nisibis Akademinin belgesel çekimleri başladı

Mardin’in Nusaybin ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, “Dünyanın ilk üniversitesinin bulunduğu Mor Yakup Kilisesi ve Nisibis Akademisini tüm Türkiye’ye tanıtmak için bir film atölyesi ve belgesel çalışması başlattık.” dedi.

Nusaybin Kaymakamlığı, Nusaybin Belediyesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen Nusaybin Film Atölyesi başladı. Atölyeye katılan lise öğrencileri, hem eğitim alacaklar hem de medeniyet tarihinin en eski üniversitesi olma özelliğine sahip Nisibis Akademisinin belgesel filmini çekiminde yer alıyorlar. İstanbul’dan ilçeye gelen İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Ilıcak Aydınalp, İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nagehan Çakar Bikiç, Öğretim Üyesi Dr. Emre Doğan, Yönetmen ve Öğretim Görevlisi Ahmet Bikiç ile araştırma görevlisi Okan Kırbacı film atölyesi kurdu. Liselerde eğitim alan ve gönüllü olarak katılmak isteyen 25 öğrencinin yer aldığı atölyenin tanıtımı Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapıldı. Daha sonra dünyanın ilk üniversitesi olan Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi’nde kurulan film atölyesinde öğrenciler eğitime alındı. Belgesel çekiminde kullanılan cihazların tanıtıldığı atölyede, öğrencilere kamera, fotoğraf makinesi, mikrofon ve ses cihazları anlatıldı. Daha sonra gruplara ayrılan öğrenciler, kameraman, yönetmen, yönetmen yardımcısı ve aktör gibi branşlarda yeteneklerini sergiledi.

“Dünyanın ilk üniversitesini tanıtmak için çalışma başlattık.”

İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğinde yaptıkları film atölyesi hakkında bilgi veren Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, kökleri 1700 yıllık tarihe dayanan Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi’ni tanıtmak amacıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi, Nusaybin Kaymakamlığı ve Nusaybin Belediyesi işbirliğinde bir film atölyesi geliştirdiklerini söyledi.

Film atölyesi için iki amaçları olduğunu ifade eden Kayabaşı, şöyle konuştu:

“Asıl amacımız birinci derece ailesinde üniversite ile tanışmamış öğrencilerimize bir ufuk açmak suretiyle bu atölyemizde yer almalarını sağlamak, ikinci amacımız ise bizler için Mardin için Nusaybin için çok kıymetli olan dünyanın ilk üniversitesi Nisibis Akademisi ve Mor Yakup Kilisesi’ni tüm Türkiye’ye tanıtmak ve potansiyel misafirlerimizi buraya davet etmek amacıyla bir firma atölyesi ve belgesel çalışması başlattık. Bugün içinde bulunduğumuz yerleşke 1700 yıllık bir tarihe sahip çok önemli bir mimari yapıdır. Burayı özellikli kılan bir diğer husus da Mor Yakup Kilisesi ile Zeynelabidin Camisi’nin, bir cami ve bir kilisenin yan yana huzur ve barış içerisinde hoşgörü çerçevesinde barınabildiği, ülkemize ve dünyaya örnek olabilecek bir barış sembolü olarak Nusaybin’de yer almaktadır. Ben buradan tüm vatandaşlarımızı bu tarihi ve doğal güzelliklerimizi görmek için Nusaybin’e davet ediyorum. Bu film atölyesi ve belgesel çalışmasında emeği geçen başta İstanbul Gelişim Üniversitesi yetkilileri olmak üzere Kaymakamlık ve Belediye personellerimize şükranlarımı sunuyorum.”

“Muazzam bir tarihi eser için buradayız.”

Nusaybin Film Atölyesi çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak Nusaybin’de bulunmaktan çok mutlu olduklarını bildirdi. 6 kişilik bir akademisyen ekibiyle 25 liseli, üniversiteye aday öğrenci ile film atölyesi açtıklarını kaydeden Öztaş, “Film atölyemiz uygulamalı olarak bir öğrencinin üniversitede ne tür bir eğitimle karşılaşacağı amacını gütmektedir. İkinci bir amacımız ise Nusaybin’imize bu kademe ilçemize katkıda bulunmaktır. Öğrencilerimiz ilk etapta hocalarından stüdyo, kamera, senaryo, ışık gibi eğitimleri alacaklar. Ardından içinde bulunduğumuz bu muazzam tarihi eserin belgeselini çekecek, oluşturacak görüntüleri çekecekler. Görüntüler ardından İstanbul’a götürerek ödüllü yönetmen, kurgucu olan hocalarımız tarafından kurgulanacaklar. Kısmetse çok yakın bir süre sonra burada halkın ve eşrafın katılımıyla gösterimi yapılacak. Bu Nusaybin’in ve içerisinde bulunduğumuz dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilen ise Nisibis Akademinin bir tanıtımı hedeflemektedir. Aynı zamanda da geleceğin televizyoncuları, yapımcıları, prodüktörleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bizim için üniversite olarak topluma hizmet politikalarımızın ülkemize, medeniyetimize, kültürümüze katkı politikalarımızın bir parçasını oluşturmaktadır. Üç gün sürecek çekim ve eğitim sonrasında öğrenciler tarafından çekilen görüntüler, İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından kurgulanacak ve hazırlanan belgesel filmlerin gösterimleri ise yine Nusaybin’de yapılacak galada gerçekleştirilecek, katılımcılara sertifikaları takdim edilecek." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6