Dünyanın en zengin Atatürk müzesi Kocaeli’de açıldı

Atatürk’ün kullandığı 400’den fazla eşyanın sergileneceği dünyanın en zengin Atatürk müzesi Kocaeli’nin İzmit ilçesinde açıldı. Müzenin açılış töreninde konuşan Sabiha Gökçen’in manevi oğlu Tarihçi-Yazar Eriş Ülger, “Anıtkabir’de bile göremeyeceğiniz eşyalar var” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün eşyalarının vatandaşlarla buluşacağı Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Atatürk Müzesi, Cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yıldönümünde açıldı. İzmit ilçesinde bulunan Yeşil Konak’ta kapılarını vatandaşlara açan ve İzmit Belediyesi tarafından ilçenin kültür hazinesine kazandırılan ’Atatürk Evi’, içinde barındırdığı 200 obje ve 200 tablo başta olmak üzere 400’den fazla eser barındırıyor. ’Atatürk Evi’nde sergilenen eserler, Kurtuluş Savaşı öncesi ve Kurtuluş Savaşı dönemi ile birlikte Cumhuriyet dönemini, bayramları ve inkılapları tarihi bir bakış açısıyla gözler önüne seriyor. ’Atatürk Evi’nde Atatürk’ün özel eşyalarının yanı sıra, Zübeyde Hanım’a ait 5, Latife Hanım’a ait 21, Sabiha Gökçen’e ait 10, Fikriye Hanım’a ait 23, Makbule Atadan ve Afet İnan’a ait 4 eşya bulunuyor. Müzede sergilenen diğer eşyalar ise Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına ait eserlerden oluşuyor.

Törenle kapılarını açtı

’Atatürk Evi’nde çocuklar için bir de masal odası oluşturuldu. Bu odada, çocuklara hazırlanan animasyonla Atatürk’ün hayatı anlatılacak. Kapılarını vatandaşlar için açan müzede 4 sergi odası, 2 film gösterim odası, müzeyi gezemeyecek vatandaşlar için bodrum katta 360 derece sanal tur odası, geçici sergi odası ve bir satış ofisi yer alıyor. Müzenin açılışı Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sabiha Gökçen’in manevi oğlu Tarihçi-Yazar Eriş Ülger, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle yapıldı.

“Dünyanın en zengin Atatürk müzesini İzmit’e kazandırmanın gururunu yaşıyoruz”

Atatürk Evinin açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kendilerinin daha önce bu müzeyi kısa süreliğine garında belli eserlerin, belli parçaların sergilenmesiyle ilgili açtıklarını belirtti. Binlerce insanın açtıkları müzeyi ziyaret ettiğini ancak doyamadığını dile getiren Başkan Hürriyet, “Binlerce insan geldi ziyaret etti ama insanlar doyamadı. Daha çok insan gelmek istedi ve biz de Sayın Eriş Ülger’e bir ricada bulunduk, ‘Bize öncülük edin, bize abilik, babalık edin, biz bu müzeyi bu kente uzun süreli kazandıralım, kalıcı hale getirelim. Biz Atatürk’ün manevi hatırasını, manevi eşyaları, onun şahsi eşyalarıyla insanlarımıza güzel bir tarihi evimizde yaşatalım’ dedik. Sağ olsun bize güvendi. Bizi kırmadı. Büyük bir dayanışma gösterdi ve uhdesinde bulunan atamıza, atamızın annesine, atamızın eşine ve daha bir çok kıymetli kahramanımızın eserlerini, şahsi eşyalarını bize emanet etti ve burada bu kalıcı müzenin hayata geçmesinde büyük emeği ve büyük güveni oldu. Bunun için ben değerli büyüğümüz Eriş Ülger’e çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok kıymetli bir açılış oluyor bugün. Hem de tarihi bir günde, Cumhuriyetimizin, 97. yılında bu açılışı yapmak ayrıca gurur oldu bizim için. Dünyanın en zengin Atatürk müzesini İzmit’e İzmit Belediyesi olarak kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Anıtkabir’de bile göremeyeceğiniz eşyalar var”

Açılışı yapılan müzede Anıtkabir’de bile bulunamayacak, Atatürk’ün birebir kullandığı özel eşyalar olduğunu kaydeden Tarihçi-Yazar Eriş Ülger ise "Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ile İzmit’te bu müzenin açılması konusunu konuşurken ben sormuştum sayın başkanımıza, ‘Başkanım bu müzeyi açmak için personel lazım, emek lazım, çok zor’ dedim. Çok güzel bir cevap verdi bana, ‘Eriş bey, oluştururuz’ dedi. ‘Oluşturdunuz ama bu biraz daha müze işi de bir miktar mali şeye ihtiyaç duyuyor, siz kaşık kadar küçücük ilçesiniz, Nasıl yapacaksınız bunu’ dedim, ‘Buluruz’ dedi. Peki dedim, ‘Oluşturdunuz, buldunuz, ama İzmit küçücük bir yer. Buradaki izleyici ne kadar olur, ne kadar misafir gelir’ dedim. Sayın belediye başkanım dedi ki ‘Türkiye’yi buraya taşıyacağız Eriş bey, hiç merak etmeyin’ dedi. İçeride Atatürk’ü tanıyacaksınız, Atatürk’ün kullandığı eşyaları tanıyacaksınız, göreceksiniz. Göreceksiniz ki Mustafa Kemal Atatürk o kadar mütevazi bir hayat sürmüş ki burada hiçbir müzede, hatta iddia ediyorum ki Anıtkabir’de bile göremeyeceğiniz Atatürk’ün birebir kullandığı özel eşyaları var. Kendisine armağan edilen birtakım objeler var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından müzenin kapıları vatandaşlara açıldı. Vatandaşlar, pandemi tedbirleri kapsamında 15’er kişilik gruplar halinde içeriye alınarak Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının kullandığı eşyaları yakından görme fırsatı buldu.