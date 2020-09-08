Dünyadan filmler Engelsiz Filmler Festivali’nde

Normali Ararken teması ile tüm Türkiye’deki sinemaseverlerle çevrim içi olarak 12-18 Ekim tarihleri arasında buluşacak Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl da farklı ülkelerden derlediği filmlere programındaki “Dünyadan” seçkisinde yer veriyor.

Bu sene tüm Türkiye’de çevrim içi takip edilebilecek film gösterimleri, orijinal dil seçeneğinin yanı sıra göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleri ile de izlenebilecek. Festivalin, dünya sinemasının son dönemdeki ödüllü ve öne çıkan filmlerini izleyici ile buluşturan bölümlerinden biri olan "Dünyadan” seçkisinde bu yıl 2 film yer alıyor.

Festival'in “Dünyadan” seçkisinde bu yıl; yönetmenler Emma de Swaef ile Marc James Roels’in 2019 Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali Ulusal Yarışma Grand Prix ödüllü, 19. yüzyıl sonlarında bir Afrika sömürgesinde geçen ve dertli bir kral, lüks bir otelde çalışan orta yaşlı bir Pigme, seyahate çıkmış başarısız bir iş adamı, kayıp bir hamal ve genç bir asker kaçağının hikayesini anlatan antolojik filmi Bu Enfes Pasta! (This Magnificent Cake!/Ce Magnifique Gâteau!) ve Jan Komasa’nın ıslahevinde yaşadığı ruhsal dönüşümle rahip olmaya karar veren 20 yaşında bir gencin sahip olduğu sabıka kaydının bu hayale engel olması yüzünden yaşadıklarını konu edinen 92. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film ödülü adaylarından İsa’nın Bedeni (Corpus Christi/Boze Cialo) sinemaseverleri bekliyor olacak.

Tüm Gösterimler Ücretsiz

Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.