Dr. Mustafa Tatcı’ya ‘Kültürümüze Hizmet Edenler Ödülü’ verildi

Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD) tarafından düzenlenen ‘Kültürümüze Hizmet Edenler Ödülü’, Dr. Mustafa Tatcı’ya verildi.

TÜRKKAD tarafından düzenlenen 2021yılı "Kültürümüze Hizmet Edenler Ödülü" Yunus Emre ve Türkçe yılı münasebetiyle Dr. Mustafa Tatcı’ya verildi. Ankara’da bulunan Milli Kütüphane Konferans salonunda düzenlenen törenle Mustafa Tatcı’ya ödülünü TÜRKKAD Genel Başkanı Emine Bağlı teslim etti.

Mustafa Tatcı törende Yunus Emre’yi anlattığı bir konferans düzenledi.