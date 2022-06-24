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Doğu’nun Rhytonları Kars Müzesi’nde yerini aldı

Doğu’nun Rhytonları Kars Müzesi’nde yerini aldı.

Kültür Sanat 24.06.2022, 15:30
Doğu’nun Rhytonları Kars Müzesi’nde yerini aldı

Doğu’nun Rhytonları Kars Müzesi’nde yerini aldı.

Kars Müzesi Müdürlüğü’nce 2022 yılı itibariyle 1 yıl 6 Sergi konseptiyle başlatılan geçici sergilerin Haziran-Ağustos döneminde Doğu’nun Rhytonları adıyla Müzede bulunan 4 adet Geç Demir Çağına (M.Ö 7-4 yy) tarihlendirilen rhyton sergilenmeye başlandı.

Rhyton Sıvı doldurma ve boşaltma delikleri bulunan törensel kaplar ziyaretçilerden de yoğun ilgi gördü.

Kars Müzesi’nde 1 amphora rhyton, 1 boğa protomlu rhyton, 1 dağ keçisi biçimli, 1 at biçimli rhyton eserin yer aldığı Kars Müzesi’ndeki sergi, 31 Ağustos 2022 tarihine kadar ücretsiz gezilebilecek.

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