Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır’da TDV kitabevinin açılışını yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi’nin açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevi’nin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kitabevinin gençlere, çocuklara, ailelere hizmet edecek bir mekan olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“İllerimizi kitaplarla süslüyoruz”

İslam Medeniyetinin temelinin okumaya, öğrenmeye dayandığını belirten Başkan Erbaş, “Kur’an-ı Kerim’in inen ilk ayeti ‘Oku’ diye başlıyor. İlk inen Alak Suresi’nde okumaktan, yazmaktan, öğrenmekten ve öğretmekten bahsediyor. İkinci inen Kalem Suresi’nde Rabbimiz, ‘Kaleme ve kalemin yazdıklarına yemin olsun ki’ diye başlıyor. Buradan alacağımız çok önemli mesaj var. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu emir doğrultusunda hareket ediyoruz. İllerimizi kitaplarla süslüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Diyarbakır’ın böyle bir kitabevine ihtiyacı vardı”

Açılışta yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan insanın dini ihtiyaçlarını giderebilmek için farklı hizmetlerinin olduğuna dikkati çeken Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Türkiye Diyanet Vakfının kitap kafeleri de bu tür hizmetlerden birisi. Diyarbakır’ın böyle bir kafeye ihtiyacı vardı” dedi.

Kitabevinin açılışı öncesi Erbaş’ın duasının ardından toplu kurdele kesimi ile açılış gerçekleştirildi.

Açılışta Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışını yaptığı kitabevini bir süre gezen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret etti. ‘Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan ve Diyarbakır’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, “Valimizin riyasetinde Diyarbakır’da çok güzel hizmetler oluyor. Cenab-ı Hak, milletimizi birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel işler yapmaya muvaffak eylesin” diye konuştu.