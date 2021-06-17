Disneyland Paris 7.5 ay sonra kapılarını yeniden açtı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Disneyland, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 30 Ekim’den bu yana kapalı olan kapılarını yeniden açtı.

Fransa’da korona virüs salgınında vaka sayılarının düşmesiyle birlikte hayat yeniden normale dönüyor. Salgın nedeniyle 30 Ekim’den bu yana kapalı olan Disneyland Paris, 7.5 ayın ardından kapılarını yeniden açtı. Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde açılan Disneyland’de 6 yaşından itibaren tüm ziyaretçiler için maske takma zorunluluğu getirilirken, sosyal mesafeyi kolaylaştırmak için kapalı oyun kapasitesi yüzde 50, açık oyun kapasitesi ise yüzde 65 olarak belirlendi.

Paris’te bulunan Disneyland’ın çevresindeki onlarca otel ve restoran, salgın krizinden önce tek başına Fransız turizm gelirinin yüzde 6’sından fazlasını oluşturuyordu. İlk olarak 12 Nisan 1992 tarihinde açılan Disneyland Paris, 2018 yılında günde yaklaşık 27 bin ziyaretçi sayısıyla Avrupa’nın önde gelen turizm merkezlerinden biri haline geldi.

Fransa’da bugünden itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılırken, stat ve pazarlar gibi kalabalık yerlerde ise maske kullanımı devam edecek. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 58 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 747 bin 647’e ulaştığı bildirildi.