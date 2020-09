Değeri 55 bin TL olan portre sahibine teslim edildi

Ressam Gökhan Yıldırım, Siberasist Şirketler Grubu Kurucu ve Müdürü Serap Günal için özel malzemeler ve teknikler kullanarak hazırladığı yağlı boya portre çalışmasını tamamladı. Yıldırım, tamamlanan tabloyu Günal’ın Ataşehir’de bulunan ofisinde bizzat kendisi teslim etti. Tablo değerinin ise 55 bin TL olduğu açıklandı.

YILDIRIM: ÇİZGİSEL, RENKSEL VE SANATSAL İÇERİĞİ OLAN DETAYLARA GİTTİM

Günal’ın, Yıldırım’dan bir tablo istemesi üzerine; ressam normal koşullarda sunmayacağı bir teklifte bulunarak bir portre çalışmaya karar verdi. Aslında portre sanatçısı olmadığını belirten Yıldırım, “Serap Hanım, kariyerinde başarılı ve hayata güzel bakan, çok neşeli hayat dolu birisi… Kendisinin daha birçok olumlu özelliği enerjisine de yansıyor. Ben de isteği üzerine bir tablo yapmak yerine bu enerjisini tuvale işlemeye karar verdim. Aslında bir portre sanatçısı değilim ancak aramızdaki dostluk bu çalışmayı tamamlamam için bana yeterli geldi. Şimdiye kadar genellikle sürreal ve karma çalışmalar yaptım. Bu portre çalışması neredeyse benim için de bir ilk oldu diyebilirim. Tablo için çok özel boyalar kullandım ve katman katman çalıştım. Ayrıca tonlamayı da bıçakla kazıyarak işledim. Yaklaşık olarak 3 ayımı aldı. Bilirsiniz portreler genellikle fotoğraf gibi yapılır. Ancak ben biraz daha çizgisel, renksel ve sanatsal içeriği olan detaylara gittim. Yani biraz da Serap Hanımı yansıtsın istedim. Boyut olarak uzunluğu 185, genişliği 135 santimetre ebatlarında bir tuval hazırladım. Aslında tablo, biraz Serap Hanım’a biraz da bana ait. Çünkü ben çalışırken kendimden de bir şeyler katarak değişiklikler yaptım. Bu da birebir benzer bir çalışma yapmanın dışına çıkarak sanatımı yansıtmanın en güzel yolu oldu ve ortaya böyle bir eser çıktı” dedi.

GÜNAL: BANA ÇOK İYİ GELDİ, ÇOK MUTLU OLDUM

Portresini almanın sevinci gözlerinden okunan Günal ise, “İlk defa böyle bir şeye sahip olduğum için heyecanlıyım. Açıkçası portresi yapılacak kişi değerlendirmesi yapılırsa, herhalde ben o potanın kenarından bile geçemem. Ancak Gökhan Bey’in teklifi sonucu verdiğimiz kararın ardından ortaya çıkan bu eser için iyi ki diyorum. Şu an gerçek bir sanatçı bakış açısıyla ortaya konulan bu portre çocuklarıma miras bırakmak için son derece muazzam. Resmi ilk gördüğümde hissettiğim şey nedense utanmak oldu. Doğrusu bu kadarını beklemiyordum. Saniyeler içinde her detayını incelemeye çalışırken, kendimden kaçmak istedim bir an. Öylesine heybetli ve kararlı olmuş ki, tüm detaylarını incelersem utancım artacak gibi hissettirdi. Ama bana çok iyi geldi, çok mutlu oldum” diye konuştu.

Gökhan Yıldırım’ı kibar, naif, kararlı bir sanatçı olarak değerlendiren Günal, “Bakış açısını çok severim. Eserleri tamamen özgün ve merak uyandırıyor. Sıkı bir koleksiyoneri olmayı planlıyorum. Başarılarının uluslararası platformda daha sık konuşulur olacağından eminim” şeklinde ifade etti.