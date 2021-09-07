banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
THK Kayyumu istifa etti!
THK Kayyumu istifa etti!
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!

‘DeFacto Back To Office Koleksiyonu’ modaseverlerin beğenisine sunuldu

Moda markası DeFacto, normalleşme döneminin başlaması ve ofislere dönüşün artmasıyla birlikte hissedilen yenilenme ihtiyacı için ‘DeFacto Back To Office Koleksiyonu’nu modaseverlerin beğenisine sundu.

Kültür Sanat 07.09.2021, 10:12
‘DeFacto Back To Office Koleksiyonu’ modaseverlerin beğenisine sunuldu

Moda markası DeFacto, normalleşme döneminin başlaması ve ofislere dönüşün artmasıyla birlikte hissedilen yenilenme ihtiyacı için ‘DeFacto Back To Office Koleksiyonu’nu modaseverlerin beğenisine sundu.

DeFacto, ofislere dönüşün arttığı bugünler için özel bir koleksiyon hazırladı. Global moda markası, Ofis Şıklığı Koleksiyonu’yla şık ve kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarıyla modaseverlerle buluşturuyor.

Verilen bilgiye göre, ceketten pantolona, yelekten aksesuara geniş ürün yelpazesi ile hazırlanan koleksiyon, smart casual parçalarıyla yoğun iş temposuna renk katıyor. Ofis şıklığının vazgeçilmezlerinden blazer ceketler bu sezonda da yerini koruyor. Moda markası, Back To Office Koleksiyonu’nun da favori parçası blazer’lar kadınlara hitap ederken, resmi iş toplantılarında ikili takımlar ön plana çıkıyor. Çabasız şıklığın rengi siyahın ağırlıklı olduğu koleksiyonda camel, gri, yeşil ve krem tonları da yer alıyor.

Yeni koleksiyona markanın e- ticaret sitesi, mobil uygulaması ve tüm mağazalarından ulaşıldığı bildirildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0