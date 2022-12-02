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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "’Türkiye Yüzyılı’ diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon koyarken, üstadının hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "’Türkiye Yüzyılı’ diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon koyarken, üstadının hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz"

Kültür Sanat 02.12.2022, 21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "’Türkiye Yüzyılı’ diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon koyarken, üstadının hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "’Türkiye Yüzyılı’ diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon koyarken, üstadının hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz"

(ANKARA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "’Türkiye Yüzyılı’ diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon koyarken, üstadının hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz" dedi.

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