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’Cuma İş Çıkışı’ konserinde Melike Şahin sahne alacak
İş Sanat tarafından düzenlenen “Cuma İş Çıkışı” açık hava konserleri 24 Haziran’da Melike Şahin ile devam ediyor.
Kültür Sanat 21.06.2022, 15:28
İş Sanat tarafından düzenlenen “Cuma İş Çıkışı” açık hava konserleri 24 Haziran’da Melike Şahin ile devam ediyor.
İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde ücretsiz düzenlediği “Cuma İş Çıkışı” açık hava konserleri 24 Haziran’da Melike Şahin ile devam ediyor. Konserde “Bi’ fırlatsam”, “Deli Kan”, Merhem”, “Uykumun Boynunu Bükme” albümleriyle önemli bir çıkış elde eden Melike Şahin sevilen şarkılarını seslendirecek. 18.00’de DJ performansı ile başlayacak etkinlik 18.30’da konser ile devam edecek. Cuma İş Çıkışı konserlerinde 1 Temmuz’da ise Türkçe pop müziğin sevilen sesi Göksel sahnede olacak.