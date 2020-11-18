CRR’de Monica Molina rüzgarı esti

Türkiye’de daha önce birçok kez konser veren ve röportajlarında ülkemizden sık sık övgü ile söz eden Monica Molina konserini, İspanya İstanbul Başkonsolosu Alvaro de la Riva Guzmán de Frutos ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı ve İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin’de izledi.

Monica Molina, en güzel şarkılarını sevenleri için bir araya getirdiği “Autorretrato” isimli albümünün kapak fotoğraflarını İstanbul'da çekerek Boğaz’ın ve ülkemizin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmıştı.

İspanya'da her albümü yüksek satış rakamlarına ulaşan, Latin Grammy Ödülü adaylığı olan ve bunların yanı sıra birçok ödül kazanan Monica Molina, copla şarkılarının efsane şarkıcısı ve öz babası Antonio Molina’dan aldığı bayrağı hayatın içinden ve hayatı anlatan şarkılarla taşımaya devam ediyor.