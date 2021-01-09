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Cizreli dengbej Asker Ciziri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Şırnak Cizreli Asker Ciziri geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.
Kültür Sanat 09.01.2021, 16:46
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Şırnak Cizreli Asker Ciziri geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.
Cizre’nin ve bölgenin önemli dengbejlerinden olan, Asker Ciziri evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asker Ciziri’nin ölümü bölgede üzüntüye neden oldu.Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Asker Cizri’nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımladı.
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