Çinli enerji şirketi çalışanları kaligrafi sanatını öğreniyor

Enerji şirketi çalışanları Çin’in geleneksel antik sanat formlarından olan Çin kaligrafisini öğreniyor.

Çinli enerji üretici şirketi State Power Investment Corporation Limited (SPIC), çalışanlarının ülkenin geleneklerinde ve tarihinde sanat formu olan Çin kaligrafisini öğrenmelerini amaçladığı bir etkinlik düzenledi. Şirket, çalışanlarının Çin’in geleneksel kültürünü hatırlamalarını amaçlarken, şirketin bir yan kuruluşu olan State Nuclear Electric Power Planning Design & Research Institute’den Duan Wenxiang, ülkenin bilinen şiirlerinden birinde geçen, "Parlak ay denizin üzerinde parlarken, çok uzaktan, benimle bu anı paylaşıyor musun?" dizelerini de yazdı. Ayrıca şirket yetkililerinden Zhang Yujun, Çin’in en büyük şairlerinden Su Shi’nin bir şiiri olan, ‘Su Melodisinin Başı’nı kaligrafiyle yorumladı.

Çin kaligrafisinin, mürekkep ve fırça kullanarak Çince karakterlerin yazıldığı eski bir sanat olduğu belirtildi.